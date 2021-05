Kate Middleton et William enregistrent une vidéo touchante pour marquer la semaine de sensibilisation à la santé mentale | Royal | Nouvelles

Dans la vidéo, le duc et la duchesse de Cambridge ont exhorté le pays à se parler pour aider à mettre fin à la crise de la santé mentale à travers le pays. Dans la vidéo de 60 secondes, le couple diffusera le message de la Minute de la santé mentale, qui sera diffusé sur les stations de radio du pays vendredi matin. Le message encouragera également tout le monde au Royaume-Uni à déclencher une conversation, en soulignant comment une seule conversation peut aider certains avec de graves problèmes de santé mentale.

Le couple rejoindra David Beckham, Dame Shirley Bassey et Charles Dance alors que la famille royale et les célébrités se réunissent pour s’attaquer au problème.

La Minute de la santé mentale a été créée en partenariat avec la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge.

Le scénario de la vidéo de William et Kate a été écrit par le militant pour la santé mentale Hussain Manawer.

M. Manawer apparaît dans la vidéo et soutient depuis longtemps Shout 85258 et les campagnes de santé mentale Heads Together et Heads Up, gérées par la fondation.

Victoria Hornby, directrice générale de Mental Health Innovations, l’organisme de bienfaisance derrière Shout 85258, a déclaré: «Nous sommes absolument ravis que Shout soit mis en avant dans le Mental Health Minute de cette année.

«Ce fut une année incroyablement difficile pour tant de gens et il est plus important que jamais que quiconque se sent inquiet ou débordé sache vers qui se tourner pour demander de l’aide.

«Notre service est disponible 24h / 24 et 7j / 7 pour que les gens puissent avoir une conversation textuelle gratuite et confidentielle avec l’un de nos bénévoles formés qui écoutera sans jugement, vous aidera à vous sentir calme et à trouver une voie à suivre.

“Envoyez simplement SHOUT au 85258 à toute heure du jour ou de la nuit; nous sommes là pour vous.”

William a déclaré en lançant le programme: “Heads Up montrera aux hommes que nous avons tous une santé mentale tout comme nous avons une santé physique.”

Mercredi, William s’est également rendu au centre de détention Croydon de la police du Met.

Là, il a rencontré la commissaire Cressida Dick et a rendu hommage au sergent Matt Ratana.

Le duc a également profité de la visite pour parler au personnel et aux agents qui travaillent pour fournir un soutien en santé mentale à des collègues de la force de police.

William a déclaré: «Rencontrer le duc aujourd’hui a ramené de nombreux souvenirs de Matt, de son énorme énergie, de son sens du devoir et de sa grande gentillesse.

«Il n’était pas seulement notre collègue, il était notre cher ami.

“Sa personnalité était la vie et le son du Croydon Custody Center et il nous manque beaucoup.”