Kate Middleton et William joueront bientôt de «grands rôles» alors que les membres de la famille royale tenteront de «survivre aux changements» | Royal | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William “se mobiliseront en même temps” que le prince Charles, selon les commentateurs royaux. On s’attend à ce que le futur roi et la reine consort prennent plus de travail maintenant que le nombre de membres de la famille royale “est plus petit que jamais”. L’hôte d’HeirPod, Omid Scobie, a expliqué ce que cela pourrait impliquer alors qu’il célébrait le 10e anniversaire de mariage du couple.

Il a déclaré aux auditeurs: «Nous verrons William et Kate intervenir en même temps que Charles.

«Ils assumeront plus de responsabilités à mesure que la pression sur la monarchie pour faire ses preuves et survivre aux changements à venir augmentera.

«Le bassin de membres de la famille royale par intérim est plus petit que jamais.

“Donc cet anniversaire est, bien sûr, un moment énorme pour William et Kate.”

M. Scobie a poursuivi: “Mais il aura sans aucun doute été célébré de manière très publique.

«Pas seulement parce que nous nous souvenons de ce jour, le 29 avril 2011, où nous nous sommes tous assis, où que nous soyons dans le monde, pour les regarder se marier.

«C’était le premier grand mariage royal pour de nombreux membres de cette génération qui n’étaient pas vivants ou nés pendant le mariage de Charles et Diana.

“Mais c’est aussi un rappel que c’est un couple qui entrera très bientôt dans deux très grands rôles.”

Pour leur dernière annonce, le duc et la duchesse ont confirmé qu’ils lanceraient une chaîne YouTube.

Des publications sur leurs réseaux sociaux existants sur Twitter et Instagram permettent aux fans de savoir.

Leur légende disait: “Mieux vaut tard que jamais – nous sommes maintenant sur YouTube.”

Une vidéo a été postée à côté, montrant des clips d’une série d’engagements précédents.

Ceux-ci comprenaient le projet Hold Still de la duchesse et le couple assistant à la première du film sur le tapis rouge.