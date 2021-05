Kate Middleton et William lancent une «offensive de charme» en tant que futurs roi et reine | Royal | Nouvelles

Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry: The Inside Story, a déclaré qu’il y avait un changement notable dans la façon dont le duc et la duchesse de Cambridge interagissent avec les gens. Ses commentaires sont venus des jours alors qu’il accusait publiquement Meghan et Harry de participer à un «petit concours de popularité transatlantique» avec William et Kate.

M. Larcombe a déclaré que William, 38 ans, et Kate, 39 ans, étaient «tout à fait clairs qu’ils doivent faire plus pour se vendre en tant que couple, famille et personnalités».

Il a déclaré au Sun: “Des choses comme leur vidéo d’anniversaire, c’est une offensive de charme délibérée pour les vendre en tant que personnalités ainsi que des personnes qui vont devenir le roi et la reine.”

Une partie de cette «offensive de charme» consistait à renommer leur compte Instagram de «Kensington Royal» en «Duke and Duchess of Cambridge», plus informel et personnalisé, a-t-il déclaré.

La photo du compte a également été mise à jour pour devenir un membre réconfortant et sympathique du couple royal lors d’une visite en Irlande l’année dernière.

Le duc et la duchesse de Sussex ont abandonné tous leurs canaux de médias sociaux et partagent maintenant du contenu sur leur page de la Fondation Archewell ainsi que sur des plateformes comme Netflix et Spotify, où le couple a conclu des accords de plusieurs millions de livres.

Cela peut être en partie dû à des contraintes financières.

Lorsqu’ils ont reculé en tant que membres de la famille royale, Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, ont cessé de recevoir des fonds publics.

Cela signifie qu’ils ont dû signer des accords lucratifs avec des éditeurs pour financer les modes de vie auxquels ils sont habitués.

William et Kate, en tant que membres de la famille royale à plein temps, fournissent leur contenu gratuitement.

Malgré cela, cela marque un «changement complet» par rapport à l’époque du prince Philip, qui stipulait que l’accent devait être mis «sur les causes» plutôt que sur les membres de la famille royale eux-mêmes.

Mais cette stratégie semble embarrassante désuète à l’ère moderne de la célébrité.

Bien que tard à la fête, il semble que les Cambridges rattrapent enfin leur retard.

Et avec l’influence impressionnante du palais de Buckingham, combinée à sa richesse presque illimitée, ils pourraient bien l’emporter.