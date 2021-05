Kate Middleton et William mènent des célébrités dans l’émission de la Minute sur la santé mentale | Royal | Nouvelles

Kate Middleton et William visitent un club de jeunes à Wolverhampton

Kate et le prince William ont participé à la minute sur la santé mentale, un message de 60 secondes mettant en vedette huit célébrités aux côtés du duc et de la duchesse de Cambridge. Dans ce message, Kate a déclaré aux auditeurs que notre santé mentale “nous lie tous ensemble”.

Le prince William, d’un autre côté, a déclaré qu’il “serait formidable de continuer à parler” de la santé mentale aux autres, même après la fin de cette semaine.

Le message a été écrit par le musicien, poète et activiste de la santé mentale Hussain Manawer, qui s’est joint au duc et à la duchesse de Cambridge pour lire quelques lignes pour l’émission spéciale.

Les autres célébrités qui ont participé à l’initiative étaient Anne Marie, Charles Dance, Dame Shirley Bassey, David Beckham, Jamie Oliver, Jesse Lingard et Joanna Lumley.

Le message disait: «Chaque station de radio à travers le pays en ce moment même, en ce moment même, chante la même chanson.

Kate et le prince William ont dirigé des célébrités dans la minute sur la santé mentale de cette année (Image: GETTY)

Kate et le prince William ont été rejoints dans l’émission par David Beckham (Image: GETTY)

«C’est vrai, nous diffusons tous la même énergie.

«Transmettant une empathie indispensable, nous touchons tous les mêmes notes.

“Prendre le temps de réfléchir, à travers les années les plus difficiles.

“Se réunir, partager la compréhension, l’amour et l’espoir.

«Nous avons entamé de nombreuses conversations indispensables, et c’est exceptionnel.

Kate et le prince William lors d’une visite dans les West Midlands (Image: GETTY)

«Dans tout le pays, le changement que chaque génération joue contre la stigmatisation, vers le changement est incroyable.

«Alors que nous arrivons à la fin de cette semaine de sensibilisation à la santé mentale, ce serait formidable de continuer à parler.

«À un être cher, un ami ou un collègue, continuons de rendre la conversation accessible.

«Parce que notre santé mentale nous unit tous.

Kate et le prince William s’adressant à des enfants à Wolverhampton (Image: GETTY)

Joanna Lumley était l’une des célébrités lisant le message de la Minute sur la santé mentale de cette année (Image: GETTY)

“C’est universel, cela nous unit, nous rend inséparables.”

La Minute de la santé mentale 2021 a été diffusée à 10 h 59 sur 500 stations de radio britanniques alors que la semaine de sensibilisation à la santé mentale de cette année touche à sa fin.

L’initiative a été lancée par Radiocentre, l’organisme de l’industrie britannique de la radio commerciale et la société de contenu Something Else et a été créée par la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge.

Cette année, il prend en charge Shout 85258, un service d’assistance par messagerie texte confidentiel 24h / 24 et 7j / 7 pour les personnes qui vivent une crise de santé mentale.

Kate et le prince William ont concentré une grande partie de leur travail royal sur la sensibilisation à la santé mentale (Image: EXPRESS)

Le service, qui fournit le soutien de superviseurs cliniques et de bénévoles formés, a été développé par la Fondation royale comme un héritage de la campagne Heads Together.

Cette campagne a été lancée par le prince Harry, le prince William et Kate dans le but d’entamer une conversation nationale sur la santé mentale et d’éliminer la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale.

Le duc et la duchesse de Sussex et le duc et la duchesse de Cambridge ont ensuite travaillé ensemble en 2019 pour lancer Shout.

Kate et William ont marqué cette année la Semaine de sensibilisation à la santé mentale avec plusieurs initiatives.

Le prince William a rendu hommage au Sgt Ratana mercredi (Image: GETTY)

Lundi, Kate a publié sur la chaîne YouTube officielle des Cambridges des extraits d’une conversation qu’elle a eue avec l’un des finalistes du concours de photographie Hold Still, Niaz Maleknia.

Avec sa photo, intitulée “ Annulée ”, Niaz a voulu mettre en lumière les difficultés vécues par les jeunes lors de la pandémie de coronavirus et le bilan des mois passés sur leur santé mentale.

Mercredi, le prince William a rendu hommage au sergent Matt Ratana, l’officier de police tué dans l’exercice de ses fonctions l’année dernière.

Lors de sa visite à Croydon, il en a également appris davantage sur le soutien offert aux agents de la police du Met aux prises avec leur santé mentale.

Et hier, Kate et William ont visité les West Midlands pour visiter des organisations qui soutiennent les jeunes et leur fournissent un soutien en matière de santé mentale.