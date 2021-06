Kate Middleton et William ont « pris en charge la narration » après avoir accepté le fardeau | Royale | Nouvelles

Kate Middleton parle au Spider-Man de Stockport

Kate et le prince William ont été salués comme « maîtres des médias sociaux » par un expert qui a analysé la présence en ligne du duc et de la duchesse de Cambridge. Stevie Johnson, directeur général de l’agence d’influence et de performance sociale Disrupt, a déclaré à Express.co.uk: “En tant que futurs roi et reine, le couple a accepté qu’une grande partie de sa vie sera vécue sous le regard du public.

“Mais leurs canaux de médias sociaux leur permettent de contrôler ce que voit ce regard et de prendre en charge le récit qui les entoure.

« Il est beaucoup plus difficile de contrôler ce que les tiers – comme les journalistes – disent à leur sujet, mais les réseaux sociaux leur donnent la possibilité de parler directement aux gens. »

Cependant, a averti M. Johnson, Kate et le prince William ne se présentent pas “sans filtre” devant la caméra ou sur leurs publications sur les réseaux sociaux.

Il a poursuivi: «Néanmoins, personne ne devrait être dupé en pensant que ses médias sociaux ne sont pas filtrés.

Kate et le prince William sont des « maîtres des médias sociaux », selon un expert (Image : DUC ET DUCHESSE DE CAMBRIDGE/YOUTUBE)

Kate et le prince William sont sur le point de devenir les prochains princesse et prince de Galles (Image: GETTY)

“Tout comme les journalistes choisissent ce qu’ils disent sur les membres de la famille royale dans les médias, William et Kate – et leur équipe – choisissent la façon dont ils sont présentés sur les réseaux sociaux.”

Le duc et la duchesse de Cambridge ont déjà une forte présence sur les réseaux sociaux sur Instagram, où ils ont accumulé au cours des dernières années près de 13 millions de followers, et Twitter, qui compte à ce jour 2,2 millions de followers.

Leur décision de lancer leur propre chaîne YouTube gagnera sûrement plus de gens, a déclaré M. Johnson.

Il a expliqué: “William et Kate – et l’équipe qui les entoure – sont des maîtres des médias sociaux.

LIRE LA SUITE: Kate et William « ont besoin d’un coup de poing » après la tournée « vanille » en Écosse

Kate et le prince William lors d’un engagement en Écosse (Image: GETTY)

“Leur flux Instagram compte déjà 13 millions de followers et le lancement de leur chaîne YouTube les aidera à toucher encore plus de personnes.

“Leur première vidéo YouTube donne une idée de ce que nous pouvons attendre d’eux.

“C’est poli mais authentique. Nous voyons William et Kate interagir, souriant et riant – et leur personnalité et leur affection l’un pour l’autre transparaissent.

A NE PAS MANQUER

Kate et le prince William dans un clip inclus dans leur première vidéo YouTube (Image: DUC ET DUCHESSE DE CAMBRIDGE / YOUTUBE)

Kate et le prince William visitent l’Université St Andrews (Image: GETTY)

“De toute évidence, beaucoup de réflexion y a été consacrée, mais cela ne semble pas trop mis en scène.”

Kate et William ont fait leurs débuts sur YouTube il y a trois semaines avec une vidéo de 25 secondes.

Le clip comprenait une introduction détendue et amusante du duc et de la duchesse et une série de clichés de divers engagements, montrant les membres de la famille royale interagissant avec le public et les organisations.

Il a donné le ton de leur chaîne et s’est éloigné du compte YouTube plus sérieux utilisé par d’autres membres de la famille royale pour partager des extraits de leurs engagements, dans les coulisses et les moments royaux clés, y compris les mariages.

Kate et le prince William se sont mariés en 2011 (Image: EXPRESS)

La première vidéo de Kate et William a jusqu’à présent été regardée par plus de trois millions de personnes et la chaîne a rassemblé plus de 556 000 abonnés.

Après le premier clip, Kate a dominé la chaîne, partageant des extraits de ses appels téléphoniques avec les finalistes de son concours de photographie Hold Still et une vidéo d’une minute montrant sa rencontre avec Mila, cinq ans.

Le prince William et Kate ont été créés le duc et la duchesse de Cambridge le jour de leur mariage en 2011.

Mais ils sont sur le point de devenir le prochain prince et princesse de Galles lorsque le prince Charles montera sur le trône.

Kate et le prince William ont près de 13 millions de followers sur Instagram (Image : GETTY)

Cependant, a noté un expert, ces titres sont un cadeau offert par le monarque à leur héritier, ce qui signifie qu’il appartiendra au roi Charles de confirmer Kate et William en tant que princesse et prince de Galles.

L’expert constitutionnel Iain MacMarthanne a précédemment déclaré à Express.co.uk : « Le titre de prince de Galles n’est pas automatiquement assumé par l’héritier du trône et reste dans le don du monarque.

“Dans le cas de Charles, sa mère, la reine, l’a créé prince de Galles en 1958.

“Dans le cas où le duc de Cambridge serait nommé prince de Galles, Catherine deviendrait automatiquement princesse de Galles.”