Kate Middleton et William « ont rompu le cycle » après le « bilan abyssal » de la famille royale | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Robert Lacey a noté que la longue et amoureuse relation du duc et de la duchesse de Cambridge contrastait fortement avec les mariages des générations royales qui les ont précédés. L’historien royal a déclaré: “La Maison de Windsor a un bilan épouvantable d’échecs conjugaux, mais William a brisé le cycle.”

En effet, trois enfants de la reine sur quatre ont vu leur mariage se terminer par un divorce.

Seuls le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex, ont un lien fort et intact plus de deux décennies après leur mariage.

La reine et le prince Philip ont eu un mariage long et réussi – mais on ne peut pas en dire autant de la sœur de Sa Majesté, la princesse Margaret.

En juillet 1978, 18 ans après son mariage, elle a finalisé son divorce avec Antony Armstrong Jones, 1er comte de Snowdon.

L’auteur de Battle of Brothers, une biographie analysant la relation entre Harry et William, attribue beaucoup de mérite au succès de l’union des Cambridges avec Kate.

Dans un article pour le magazine People, M. Lacey a décrit la duchesse comme une “outsider empathique d’origine bourgeoise”.

De plus, le duc et la duchesse sont de solides partenaires lorsqu’il s’agit de l’éducation de leurs enfants et de leur éducation, a déclaré l’auteur.

Il pense que le duc et la duchesse “se sont concentrés sur… le travail pour s’assurer que leurs trois enfants profitent de l’enfance paisible qui a échappé à William et Harry”.

Kate et William ont célébré leur 10e anniversaire de mariage en avril en partageant deux nouveaux portraits et une vidéo réconfortante.

Dans le clip, ils ont été filmés en train de jouer avec leurs enfants sur une plage près de leur maison de Norfolk et de faire griller des guimauves autour d’un feu de camp.

Alors que le couple est marié depuis 10 ans, ils sont ensemble depuis bien plus longtemps.

Kate et William se sont rencontrés en 2001 à l’Université St Andrew et ont commencé à sortir ensemble après plusieurs mois d’amitié.

La longue période de fréquentation a aidé la désormais duchesse à se familiariser avec le rôle et la pression d’être membre de la famille royale.

Alors que Kate et William sont aujourd’hui considérés comme des acteurs essentiels de la société, ils ne sont pas devenus des membres de la famille royale travaillant à temps plein immédiatement après que la reine leur a donné leurs titres de duchesse et de duc.

Comme le prince travaillait comme pilote de recherche et de sauvetage de la RAF à l’époque, les Cambridges étaient initialement basés à Anglesey, au Pays de Galles.

Ils ont ensuite déménagé à Norfolk, car le duc a pris le rôle de pilote d’ambulance aérienne, qu’il a rempli entre 2015 et l’été 2017.

Peu de temps avant que le prince Philip n’annonce sa retraite de la fonction publique, le prince William a démissionné de son poste pour jouer un rôle à temps plein dans le cabinet aux côtés de sa femme.

Aujourd’hui, le duc n’est pas seulement en passe de devenir le futur prince de Galles, mais il a également lancé une série d’initiatives largement saluées.

L’année dernière, William a lancé le Earthshot Prize, un prix décennal récompensant des solutions aux problèmes auxquels l’environnement est confronté.

Après avoir étudié la question des premières années, leur impact sur le développement des enfants et la perception que la société a de cette période, Kate a également lancé son propre projet de création d’héritage : le Royal Foundation Center for Early Childhood.

Le prince William et Kate ont également collaboré à plusieurs initiatives au fil des ans.

En 2016, aux côtés du prince Harry, ils ont lancé Heads Together, qui visait à briser la stigmatisation entourant la santé mentale et a exhorté les gens à parler ouvertement de leurs problèmes.

Plus récemment, depuis le début de la crise du Covid, ils ont sensibilisé à l’impact sur la santé mentale de la pandémie sur les travailleurs clés.