La famille royale a subi la perte du patriarche le prince Philip cette année. Le duc d’Édimbourg, qui était marié à la reine depuis 73 ans, est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans. Les fans et experts royaux du monde entier ont adressé leurs condoléances à la famille du duc, y compris la blogueuse royale Gertrude Daly, qui a reçu une réponse surprise du Cambridges.

Mme Daly a partagé la réponse sur son compte Twitter – et a reçu des centaines de likes.

Le message se lit comme suit : « Le duc et la duchesse de Cambridge vous remercient pour vos aimables paroles à la suite du décès du duc d’Édimbourg.

«Leurs Altesses Royales ont été incroyablement émues par les nombreux messages réfléchis qu’ils ont reçus ces dernières semaines.

“Ils vont tous manquer à leur grand-père et arrière-grand-père bien-aimés, mais votre message a apporté un grand réconfort en cette période difficile.”

Le message sincère était inclus dans une carte qui présentait une photo du défunt duc, prise lors du défilé des forces armées du jubilé de diamant de la reine Elizabeth en mai 2012.

On le voit porter ses insignes militaires alors qu’il sourit largement.

À la mort de Philip, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé une série de photographies inédites de lui avec d’autres membres de la famille royale.

Dans l’un des messages, William a partagé son admiration pour son “sens de l’aventure” ainsi que son “sens de l’humour espiègle”.

Il était sous-titré : « Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – envers son pays et le Commonwealth, envers sa femme et sa reine, et envers notre famille.

«Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais sa présence durable bien dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments et les jours les plus difficiles.

«Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour apprendre à connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

“Je ne tiendrai jamais pour acquis les souvenirs particuliers que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venant les chercher dans sa calèche et voyant par eux-mêmes son sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle!”

