Kate Middleton et William pensent que la « communication ouverte » est la clé de relations familiales saines | Royale | Nouvelles

Les Royals sont réputés pour leur approche de la vie « de la lèvre supérieure raide », privilégiant traditionnellement la dissimulation de leurs sentiments derrière une façade impénétrable d’équanimité. Cependant, le duc et la duchesse de Cambridge souhaitent que le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, puissent exprimer leurs émotions ouvertement et sans inhibition. « Une communication ouverte est essentielle pour eux. … [But they] fixer des limites et mettre en place des règles”, a déclaré une source proche de la famille à Us Weekly.

Ils ont ajouté que Kate et William voulaient que leurs enfants “expriment leurs émotions et posent des questions pour leur permettre de grandir en tant qu’adultes en bonne santé”.

La famille Cambridge a passé la majeure partie de la pandémie dans leur résidence de Norfolk, Anmer Hall.

Comme d’autres parents à travers le pays, William et Kate ont passé de nombreuses heures à scolariser leurs trois enfants à la maison.

Dans une interview franche avec Peter Crouch pour son podcast, le duc de Cambridge a admis que sa patience avait été mise à rude épreuve et qu’il avait été trouvé défaillant dans ses connaissances en mathématiques.

Il a déclaré à l’ex-footballeur: “J’ai trouvé cela assez éprouvant, ne pas mentir, essayer de garder les enfants engagés dans une sorte de travail, ça a été quelques mois intéressants.”

“J’ai appris grâce à l’école-maison que ma patience est beaucoup plus courte que je ne le pensais, cela a probablement été la plus grande révélation pour moi et que ma femme a une super patience.

Mme Glassborow a travaillé comme briseuse de code à Bletchley Park pendant la Seconde Guerre mondiale.

La duchesse a expliqué: “J’avais une grand-mère incroyable qui nous a consacré beaucoup de temps, jouant avec nous, faisant de l’artisanat et allant à la serre pour faire du jardinage et cuisiner avec nous.

“J’essaie d’intégrer beaucoup des expériences qu’elle nous a données à l’époque dans les expériences que je donne à mes enfants maintenant.”