Kate Middleton et William recherchent du personnel pour rejoindre l’ancien employé de Sussex Royal | Royale | Nouvelles

Le compte Instagram des Cambridges produisait des mises à jour constantes du sommet sur le climat COP26. Le changement climatique est une question qui tient à cœur au couple royal.

Dans un autre article, le compte a publié une photo de Kate, William, le prince Charles et Camilla riant ensemble alors qu’ils se préparaient à regarder le discours préenregistré de Sa Majesté, préparé avant le sommet.

Le message disait: « Ce soir, le duc et la duchesse ont rejoint le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles pour une réception #COP26, qui a vu Sa Majesté la reine s’adresser aux délégués rassemblés via un message enregistré. »

Avec William et Kate assumant des fonctions croissantes au sein de la famille royale, ils ont invité des candidatures pour un certain nombre de postes au sein de leur foyer et de leur équipe ces derniers mois.