Kate Middleton et William rejoignent la reine à Balmoral pour un «temps en famille» | Royale | Nouvelles

Vanity Fair a révélé que tous les Cambridge, y compris leurs trois enfants, avaient passé du temps à Balmoral. Ils ont également pu voir le prince Charles et Camilla, car ils séjournaient à Birkhall, la propriété que la reine mère a donnée à Charles à sa mort en 2002.

C’est le premier été que la reine passe à Balmoral sans son mari, le prince Philip.

Une source a déclaré à Vanity Fair: «William, Kate et les enfants ont passé du temps en famille en Écosse et ils viennent de passer un moment spécial avec la reine.

«Ils aiment toujours aller à Balmoral, ils aiment le plein air, se promener dans les collines et passer du temps de qualité avec leur famille.

“C’est là que William a passé une grande partie de son enfance et il est important pour lui que ses enfants vivent ce qu’il a fait lorsqu’il était un jeune garçon.”

Réfléchissant auparavant à son séjour en Écosse, le discours d’ouverture du prince William à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse en mai a évoqué ses souvenirs «les plus heureux» et «les plus tristes».

Il a déclaré: “L’Écosse est la source de certains de mes souvenirs les plus heureux mais aussi les plus tristes.

« J’étais à Balmoral quand on m’a dit que ma mère était décédée. Toujours sous le choc, j’ai trouvé refuge dans le service de Crathie Kirk ce matin-là et dans les jours sombres de chagrin qui ont suivi, j’ai trouvé réconfort et réconfort dans la nature écossaise.

“A côté de ce douloureux souvenir, il y a une grande joie car c’est ici en Ecosse il y a 20 ans cette année que j’ai rencontré Catherine pour la première fois.”

Une source a déclaré au Mail on Sunday : « Anmer Hall avait du sens pendant que William était pilote d’hélicoptère à East Anglia et c’était utile pour les Noëls à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus vraiment.

« C’est un peu trop loin pour les week-ends, mais Windsor est un parfait compromis.

« Ils envisagent des options dans la région. »