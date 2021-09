Kate Middleton et William rejoindront Camilla et Charles à la première mondiale de James Bond | Royale | Nouvelles

in

Kate, William, Charles et Camilla doivent fouler le tapis rouge du Royal Albert Hall la semaine prochaine. Les quatre membres de la famille royale assisteront à la première mondiale du dernier film de la série James Bond – No Time To Die.

Le dernier et très attendu film de 007 fera ses débuts au Royal Albert Hall de Londres le 28 septembre.

Lors de la première, ils rencontreront le réalisateur Cary Joji Fukunaga et des membres de la distribution dont Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux et Lashana Lynch.

Ils seront également accueillis par les scénaristes Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge et les interprètes Billie Eilish et Finneas O’Connell.

PLUS À VENIR