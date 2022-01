Kate Middleton et William rient toujours comme des étudiants de St Andrews « s’aiment » | Royale | Des nouvelles

Le couple, qui était ensemble étudiant à l’Université de St Andrews, s’est marié en 2011 à l’abbaye de Westminster. Kate est depuis devenue une figure centrale au sein de l’entreprise. Maintenant, un ami proche du couple, s’exprimant à l’occasion du 40e anniversaire de Kate dimanche, a déclaré qu’il y avait eu une étincelle entre le couple dès le début et qu’« une forte attirance » restait.

Ils ont déclaré au Sunday Times : « Il l’a trouvée vraiment attirante et c’est le couple qui s’aime toujours vraiment, il y a toujours une forte attirance.

« Elle le trouve hilarant, ils sont très amoureux l’un de l’autre. »

Après une brève séparation en 2007, le couple a ravivé son amour plus tard cet été-là en partant pour un voyage glamour.

Là, William aurait conclu un « pacte de mariage » avec sa future épouse.

Dans son livre de 2010, « William et Harry », l’expert royal Katie Nicholl a déclaré : « Sous une lune si brillante qu’elle projetait des ombres sur la plage, William a assuré à Kate qu’elle était la bonne.

« Pour la première fois, ils ont discuté assez sérieusement du sujet du mariage.

« Le pacte qu’ils ont conclu leur serait très utile. »

Un membre du cercle restreint de William et Kate a déclaré à Mme Nicholl : « Ils n’ont pas accepté de se marier sur-le-champ ; ce qu’ils ont fait était un pacte.

Dans sa biographie mise à jour, « The Making of a Royal Romance », Mme Nicholl a déclaré: « Je suppose que ce qu’aucun de nous ne savait, c’est que [she] et William avait en fait conclu un pacte secret pour se marier en 2007, après s’être réunis après leur deuxième rupture majeure.

« Et on sait que c’est un couple qui sait très bien garder les secrets.

« Alors vraiment, Kate a eu le dernier mot parce qu’elle a eu son prince. »

Dimanche marque le 40e anniversaire de la duchesse de Cambridge et trois nouvelles photographies ont été publiées pour marquer l’occasion.

Les portraits, qui ont été réalisés par le photographe de mode italien Paolo Roversi, montrent Kate prenant différentes poses dans trois robes Alexander McQueen différentes.

Kate s’est également adressée à Twitter pour montrer sa gratitude à M. Roversi pour avoir pris « trois portraits spéciaux » tout en remerciant les supporters royaux pour leurs « souhaits d’anniversaire très rois ».

Pendant ce temps, la duchesse de Cambridge a souhaité un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux du palais de Buckingham, du prince Charles et de Camilla, duchesse de Cornouailles.