Kate Middleton et William se séparent de Charles et Camilla pour cimenter leur propre «pouvoir» | Royal | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William établissent leur propre “star power au sein de la monarchie”, selon les commentateurs royaux. La présence sur les réseaux sociaux du futur roi et reine consort a augmenté en ajoutant une chaîne YouTube à leur liste. Le mouvement a été comparé à l’action en ligne du prince Charles et de Camilla, la duchesse de Cornouailles, par les animateurs de podcast Royally Obsessed, Rachel Bowie et Roberta Fiorito.

Mme Bowie a déclaré aux auditeurs: «Je ne pense certainement pas qu’il y ait autant de pression derrière la présence de Charles et Camilla sur les réseaux sociaux.

«Je sais qu’ils lancent différentes initiatives comme le club de lecture de Camilla et des choses comme ça.

«Mais j’aime vraiment que Kate et William se séparent en tant que leur propre puissance de star au sein de la monarchie.

“Cela m’intéresse.”

LIRE LA SUITE: La réponse de la reine aux préoccupations de Meghan qualifiée de tactique royale “ impitoyable ”

Mme Fiorito a convenu: «C’est comme si c’était leur priorité absolue en ce moment.

«Ils veulent vraiment posséder cet espace.

“Et je suis propriétaire du vide que Harry et Meghan ont laissé derrière eux en n’étant pas sur les réseaux sociaux.

“Je pense qu’ils ont fait un travail incroyable avec ça.”

La nouvelle chaîne YouTube de Kate et William a réussi à rassembler plus d’un demi-million d’abonnés depuis son récent lancement.

La page a été annoncée avec une courte bande-annonce éditée montrant le couple sur des engagements précédents et dans des clips en coulisses.

Leur légende disait: “Mieux vaut tard que jamais – nous sommes maintenant sur YouTube.”

La bande-annonce à elle seule compte 3,4 millions de vues depuis sa publication il y a un peu plus d’une semaine.

Il n’y a que trois autres vidéos sur la chaîne à ce jour, toutes issues du projet Kate’s Hold Still.