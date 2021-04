Kate Middleton et William se sont «sentis trahis» après les retombées avec Meghan Markle et Harry | Royal | Nouvelles

Kate et le prince William ont tous deux été ébranlés à la suite de l’interview de deux heures du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey et des remarques suivantes faites par le radiodiffuseur américain et ami de Meghan, Gayle King, selon l’expert royal Duncan Larcombe.

Les Cambridges, selon le biographe royal, se sont sentis «trahis» alors que Meghan et Harry parlaient à des millions de personnes de leur relation avec le reste de la famille et faisaient des déclarations fulgurantes.

Parler à OK! magazine, M. Larcombe a déclaré: « Kate et William se sont sentis trahis, mais ils se sont appuyés l’un sur l’autre et sont sortis plus forts qu’auparavant. »

Kate, qui s’est rapprochée du prince Harry au fil des ans, est « blessée aussi », a fait valoir l’expert.

Il a poursuivi: «Kate n’est pas seulement la femme obéissante qui s’assoit et écoute William.

«Elle est tellement plus que ça et elle est blessée aussi.

« Mais elle souffrira à huis clos avec William et le duo discutera des choses ensemble. »

Kate a été entraînée dans l’interview historique lorsqu’Oprah a demandé à Meghan si elle avait entendu des rapports remontant à la fin de 2018 et affirmant qu’elle avait fait pleurer sa belle-sœur à l’approche de son mariage la même année.

Meghan a déclaré que « l’inverse s’était produit », affirmant que c’était Kate qui l’avait laissée en larmes lors d’une discussion sur les robes des filles de fleur.

LIRE LA SUITE: Le « dossier d’allégations ridicules » de Meghan Markle démantelé

Elle a ajouté: « Et je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, parce que c’était une semaine vraiment difficile du mariage, et elle était bouleversée par quelque chose.

« Mais elle en était propriétaire, et elle s’est excusée et elle m’a apporté des fleurs et un mot d’excuse. »

Invitée à fournir plus de détails, Meghan a également déclaré: « Je pense en fait que c’est – je ne pense pas qu’il soit juste pour elle d’entrer dans les détails parce qu’elle s’est excusée. Et je lui ai pardonné. »

Le prince Harry a également parlé de sa relation actuelle avec son père et son frère.

NE MANQUEZ PAS

Interrogé sur ses liens avec William, le duc de Sussex a déclaré: « J’aime William en morceaux. C’est mon frère.

«Nous avons vécu l’enfer ensemble. Je veux dire, nous avons une expérience partagée.

« Mais nous … vous savez, nous sommes sur … nous sommes sur des chemins différents. »

Oprah a insisté pour obtenir plus de détails, ce à quoi Harry a répondu: « La relation est l’espace pour le moment. Le temps guérit toutes choses. »

Le prince Harry a également parlé du prince Charles, accusé de ne plus prendre ses appels fin 2020 après avoir parlé à deux reprises des projets des Sussex pour l’avenir.

Le prince de Galles prend maintenant ses appels, a déclaré Harry à Oprah, ajoutant qu’il se sentait «déçu» par son père.

Il a dit: « Il y a beaucoup à travailler là-bas, vous savez?

«Je me sens vraiment déçu, car il a vécu quelque chose de similaire.

«Il sait à quoi ressemble la douleur, et c’est… et Archie est son petit-fils.

«Mais, en même temps, tu sais, je… bien sûr, je l’aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de mal.

« Et je continuerai à en faire une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation. »

Au cours de la semaine qui a suivi l’entretien, le prince William et Kate ont visité ensemble une école de Londres.

Là, le duc a riposté aux allégations de racisme au sein du cabinet faites par Meghan et Harry et, répondant à un journaliste, a ajouté qu’il n’avait pas encore parlé à son frère.

Plus de sept jours après l’interview diffusée au Royaume-Uni sur ITV, Mme King a déclaré aux coanimateurs de l’émission This Morning Harry avait finalement parlé avec son frère et son père.

Faisant état d’une conversation qu’elle a eue avec les Sussex, elle a ajouté que la conversation entre père et fils avait été « improductive ».

Cependant, les Sussex étaient satisfaits du fait qu’une conversation avait maintenant commencé.