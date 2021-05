Kate Middleton et William s’ouvrent sur George, Charlotte et Louis face à la mort de Philip | Royal | Nouvelles

Le bureau de Kate et du prince William a envoyé une carte de remerciement à tous les fans royaux qui leur ont écrit une lettre de condoléances à la suite du décès du prince Philip. Et cela a donné un aperçu de la façon dont les Cambridges, y compris les enfants du duc et de la duchesse, font face à la perte.

Une fan royale publiée sur son compte Instagram Miss Royal répond à la carte qu’elle a reçue du palais de Kensington.

D’un côté, il présentait une photo du duc d’Édimbourg, souriant tout en portant son uniforme et les honneurs militaires.

L’autre côté comprenait un message des Cambridges, qui disait: «Le duc et la duchesse de Cambridge vous remercient pour vos aimables paroles après la mort du duc d’Édimbourg.

“Leurs Altesses Royales ont été incroyablement émues par les nombreux messages réfléchis qu’ils ont reçus ces dernières semaines.”

Mentionnant le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, il a ajouté: “Leur grand-père et arrière-grand-père bien-aimés leur manquera tous, mais votre message a été très réconfortant pendant cette période difficile.”

Le prince Philip est décédé dans la matinée du 9 avril au château de Windsor.

Conformément à la réglementation gouvernementale publiée à la lumière de la pandémie de coronavirus en cours, seules 30 personnes ont assisté à ses funérailles à la chapelle St George le 17 avril.

Tous les petits-enfants du prince Philip étaient présents tandis que ses jeunes arrière-petits-enfants sont restés à la maison.

Pendant la période de deuil royal, le prince William a parlé de son grand-père et de sa relation avec George, Charlotte et Louis.

Le 12 avril, le duc de Cambridge a partagé un message profondément personnel sur le prince Philip, le qualifiant d ‘«homme extraordinaire et faisant partie d’une génération extraordinaire».

Il a également déclaré: “Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle!”

Plus poignant encore, cet hommage a été partagé avec une photo prise par Kate en 2015.

La photo montre le prince Philip souriant assis sur son fidèle entraîneur tiré par des chevaux à côté du prince George, alors âgé de deux ans.

Les Cambridges ont également publié une photo de famille candide et jamais vue auparavant avec la princesse Charlotte.

Dans le cliché, également pris en 2015, le prince George tient la main de son père tandis que la petite Charlotte regarde curieusement la reine, qui lui sourit en retour.

La princesse est dans les bras de sa mère Kate, qui sourit aux côtés du prince Philip.

Kate et le prince William n’ont pas été les seuls membres de la famille royale à remercier les fans pour leur soutien à la suite de la mort du prince Philip.

Le bureau de la reine a partagé une carte, également reçue par Mlle Royal Reply, comportant un portrait du duc et un message de Sa Majesté.

On y lisait: “Je vous envoie mes sincères remerciements pour vos aimables paroles de sympathie à la suite de la mort de mon mari – Elizabeth R”.

Clarence House a également publié une carte de remerciement aux fans royaux qui ont envoyé des messages de condoléances.

La carte présentait une photo en noir et blanc du duc d’Édimbourg et du jeune prince Charles sur un bateau, à côté d’un message au nom du prince de Galles.

On y lisait: «Le prince de Galles vous remercie beaucoup pour votre très aimable message de sympathie.

«Son Altesse Royale a été extrêmement touchée par les nombreux messages généreux qui ont été reçus ces derniers jours; ils ont apporté un grand réconfort en cette période très triste.

“Le prince de Galles vous adresse ses plus chaleureux remerciements et ses meilleurs vœux.”