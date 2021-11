Kate Middleton et William s’ouvrent sur la «belle» journée de George dans un rare aperçu de la vie de famille | Royale | Nouvelles

Prince George « confus » par les gens qui jonchent les rues

Kate et le prince William ont envoyé une note de remerciement en leur nom à un fan royal qui a contacté leur famille en juillet pour souhaiter un joyeux anniversaire au prince George. Dans cette carte postale, le duc et la duchesse de Cambridge ont brièvement parlé de la journée spéciale de leur fils bien-aimé.

Le message, écrit au dos de la carte, disait : « Le duc et la duchesse de Cambridge tiennent à vous remercier d’avoir écrit au prince George à l’occasion de son huitième anniversaire.

« Le prince George a passé une belle journée et votre message a été très apprécié par Leurs Altesses Royales qui vous envoient leurs meilleurs vœux. »

Cette note ne présentait pas de signature mais était écrite sous l’en-tête de Kensington Palace, qui présente le nom du ménage et une couronne.

Le recto de la carte montrait la photo du prince George prise par Kate pendant l’été et partagée par le palais avant le huitième anniversaire de George.

Kate et le prince Willian ont parlé de l’anniversaire de Prince George dans une carte de remerciement à un fan (Image: GETTY)

Kate et le prince William avec le prince George lors d’un match de l’EURO 2020 (Image: GETTY)

Dans ce cliché, le futur roi sourit à la caméra tout en enfilant un polo rayé bleu et orange et un short bleu.

Il est assis sur le capot d’une Land Rover – un choix interprété par beaucoup comme un hommage silencieux à feu le prince Philip, un fan bien connu de cette marque automobile britannique.

Cette carte touchante a été partagée sur Instagram par le royal watcher loopycrown3, qui publie régulièrement les réponses à ses notes et cartes qu’il reçoit de la famille royale britannique et européenne.

Partageant cette dernière réponse, l’utilisateur d’Instagram a écrit: « Une merveilleuse carte postale de remerciement de TRH le duc et la duchesse de Cambridge pour le 8e anniversaire du prince George. »

Le prince George et la princesse Charlotte fréquentent la Thomas’s Battersea School (Image: GETTY)

Le prince George a été vu pour la dernière fois en public à la mi-octobre lorsqu’il a été photographié arrivant à l’aéroport d’Heathrow à Londres avec sa famille.

Le jeune royal est actuellement en quatrième année à Thomas’s Battersea – une école également fréquentée par sa sœur cadette, la princesse Charlotte, qui est en deuxième année.

Grâce à son école, le prince George est devenu plus soucieux de l’environnement, comme l’a révélé le prince William avant la toute première cérémonie de remise du prix Earthshot le mois dernier.

S’adressant à Adam Fleming de BBC Newscast, le duc a déclaré que son fils était allé ramasser les déchets avec son école.

Prince George a eu huit ans en juillet (Image: GETTY)

Les Cambridges le jour de Noël 2019 (Image: GETTY)

Il a poursuivi: « Je ne m’en suis pas rendu compte, mais en lui parlant l’autre jour, il montrait déjà qu’il devenait un peu confus et un peu agacé par le fait qu’ils soient sortis ramasser les déchets un jour, puis le lendemain. ils ont fait le même itinéraire, au même moment et à peu près tous les mêmes déchets qu’ils ont ramassés à nouveau.

« Et je pense que pour lui, il essayait de comprendre comment et d’où tout cela venait.

« Il ne pouvait pas comprendre, il est comme, eh bien, nous avons nettoyé ça. Pourquoi n’est-il pas parti ?

Parlant du travail de son père Charles et de son grand-père Philip pour protéger l’environnement, le duc de Cambridge a parlé de son espoir de ne pas voir son premier-né faire campagne pour les mêmes problèmes environnementaux qu’il essaie actuellement de résoudre via Earthshot.

Prince George est le troisième en ligne pour le trône (Image: EXPRESS)

Il a déclaré: « Cela ne devrait pas être qu’il y ait maintenant une troisième génération qui doit l’augmenter encore plus.

« Et vous savez, pour moi, ce serait un désastre absolu si George était assis ici en train de parler à vous ou à votre successeur, Adam, vous savez dans 30 ans, peu importe, en disant toujours la même chose, car d’ici là nous allons être trop tard.

Le prince William a également mentionné l’amour et le souci du prince George pour l’environnement fin 2020.

Le duc a révélé qu’il regardait le documentaire de Sir David Attenborough axé sur l’extinction lorsque son fils et héritier était si attristé qu’il a déclaré: « Je ne veux plus regarder ça. »

Kate et le prince William avec leurs enfants dans un théâtre de Londres en décembre 2020 (Image : GETTY)

Rappelant le triste plaidoyer de George, William a déclaré à Sky News: « Le plus récent – ​​celui de l’extinction – en fait, George et moi avons dû l’éteindre, nous en étions tellement tristes à mi-chemin.

« Il m’a dit ‘tu sais que je ne veux plus regarder ça’.

« Pourquoi en est-il arrivé là et vous savez qu’il a sept ans et qu’il me pose déjà ces questions, il le ressent vraiment, et je pense que tous les enfants de sept ans peuvent s’identifier à cela. »

Le prince George et ses frères et sœurs Charlotte et le prince Louis raviront probablement le public en apparaissant sur la carte de Noël des Cambridges le mois prochain, comme ils le font normalement.