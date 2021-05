Kate Middleton était «misérable dès le début» à l’école secondaire «cliquey» | Royal | Nouvelles

La biographe royale Katie Nicholl décrit comment la duchesse de Cambridge a été tourmentée au pensionnat de ses filles. En tant qu’écolière, Kate Middleton a fréquenté Downe House et ses anciens camarades de classe rapportent qu’elle a fait face à un certain degré d’intimidation. Le biographe royal a affirmé que la duchesse de Cambridge était désespérément misérable et intimidée par des filles méchantes à son école secondaire «cliquey».

S’adressant à la biographe royale, Mme Nicholl, une ancienne camarade de classe de Kate a déclaré: «Tout le monde voulait être le meilleur.

«Tout le monde voulait être le plus en forme, le plus joli.

“Je pense que Kate était malheureuse depuis le début.”

Selon l’auteur royal, la duchesse de Cambridge se démarquait à l’école car elle était mince et une tête plus haute que les autres filles.

“Vous avez deux ans de liaison, votre première fois tous ensemble.

«Même certaines des filles les plus populaires de mon école ont eu du mal quand elles sont arrivées à treize ans.

“Étant particulièrement mince et une tête plus haute que ses pairs, elle s’est démarquée pour les mauvaises raisons et a été taquinée pour être maigre et maigre.”

L’un des camarades de classe de Kate a déclaré à l’auteur royal: «C’est une école très clique et il y avait beaucoup de pression.

“Les filles étaient toutes très performantes, et il y avait beaucoup de filles souffrant de troubles de l’alimentation.”

En 2019, en réponse à l’histoire du Sunday Times, l’ancienne directrice de l’école, Susan Cameron, a déclaré: «Elle s’est peut-être sentie comme un poisson hors de l’eau, ou malheureusement pas au bon endroit.

«Certainement, je n’ai aucune connaissance d’intimidation grave. Mais il y a ce que tout le monde appelle de l’intimidation, et il y a de l’intimidation réelle, réelle et misérable où quelqu’un a passé un moment terrible.

«Cela ne s’est certainement pas produit. Oui, il y aurait des taquineries. Tout cela fait partie de la compétition normale de grandir, d’établir un ordre hiérarchique.

«Les filles sont cliques par nature et elles peuvent être plutôt cruelles. Si vous êtes attirant aussi, cela peut être perçu comme une menace. »

La duchesse de Cambridge a fini par partir et a déménagé dans une autre école.