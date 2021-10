Kate Middleton étourdit à nouveau en 2011 Regal Gown lors de l’événement Earthshot Prize

Parlez d’une explosion royale du passé !

Le samedi 16 octobre, Kate Middleton accompagné Prince William à la cérémonie inaugurale du Earthshot Prize à Londres tout en portant un look recyclé très spécial, qui a été légèrement modifié pour paraître encore plus éblouissant. La duchesse de Cambridge a assisté à la cérémonie de remise des prix vêtue d’une robe lavande sur mesure à manches courtes et col bateau par le regretté créateur Alexandre McQueen, associé à une ceinture scintillante. William portait un costume de velours vert foncé.

Kate, qui a souvent recyclé des tenues portées pour des engagements publics, avait fait ses débuts avec sa robe, puis portée avec une ceinture blanche, alors qu’elle assistait à une réception de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) à Los Angeles avec William lors de leur première tournée conjointe à l’étranger en Juillet 2011, trois mois après leur mariage royal. Le gala étoilé, en présence de personnalités comme Tom Hanks, Jennifer Lopez, Nicole Kidman et Paul Rudd, a marqué l’introduction officielle du couple à Hollywood en tant que couple.