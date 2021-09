Kate Middleton étourdit les fans royaux lors de la première de James Bond – “Juste à couper le souffle” | Royale | Nouvelles

Le couple royal est arrivé au Royal Albert Hall de Londres où l’élite d’Hollywood s’est réunie pour regarder le très attendu 25e film de Bond, No Time to Die. Le film a été retardé de plus d’un an en raison de la pandémie de Covid et sortira finalement dans les cinémas britanniques jeudi.

Le duc et la duchesse ont honoré le tapis rouge et ont été rejoints par le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

Kate portait une superbe robe Jenny Packham avec des détails en paillettes dorées tandis que William a opté pour un smoking de type Bond.

En voyant la famille royale, les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux pour exprimer leur enthousiasme de voir les quatre assister à l’événement.

« La duchesse a l’air sensationnelle. Maintenant, c’est comme ça que vous le faites. Magnifique », a écrit @AvaPitt25023873 sur Twitter.

LIRE LA SUITE: Le prince William a passé trois semaines avec les services secrets britanniques

Le prince Charles et Camilla se sont rendus sur Twitter pour féliciter l’équipe de James Bond.

“Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés à la première mondiale de @007”, a écrit Clarence House.

“Félicitations à tous les acteurs et équipes de @007 pour #NoTimeToDie – le spectaculaire 25e chapitre de l’une des franchises les plus réussies et les plus anciennes de tous les temps.”

No Time To Die sera le dernier film mettant en vedette Daniel Craig en 007.

La star de cinéma a rencontré la duchesse de Cambridge et a été tout aussi impressionnée par la tenue de Kate que de nombreux fans, lui disant: “Tu es très jolie.”