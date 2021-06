Kate Middleton fait allusion à l’achat d’une tenue de super-héros pour William lors d’une conversation franche | Royale | Nouvelles

La duchesse a montré son sens de l’humour en parlant à un super-héros réel. Jason Baird, un professeur d’arts martiaux, qui portait un costume de Spider-Man lors des promenades de verrouillage pour divertir les enfants en isolement.

Un portrait de Jason faisant un backflip alors que les enfants regardaient avec émerveillement dans le projet photo de Kate.

Le futur programme photographique de Queen’s – Hold Still: A Portrait of Our Nation – a été lancé l’année dernière. Il a demandé à des personnes de partout dans le pays de soumettre une image décrivant leur expérience de la pandémie.

Kate a salué l’idée de Spiderman de Jason comme “très cool” – et a plaisanté sur l’achat d’un costume pour le prince William.

La duchesse, 39 ans, a déclaré: “Je vais voir si cela correspond à la tendance ici à Kensington Palace.

“Malheureusement, je ne suis pas sûr qu’il obtienne l’autorisation aérienne que vous avez.”

Kate a également remercié Jason pour sa contribution « positive » à son projet.

Elle a déclaré: “Merci d’avoir envoyé votre photo car il y a des images et des histoires vraiment émouvantes et vraiment tristes que nous avons eues.

“Mais cela a apporté, vous savez, en particulier au jury, c’était une merveilleuse image positive de l’esprit de communauté.”