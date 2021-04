Kate Middleton «fait écho au prince Philip» en tant que colle qui maintient la famille royale ensemble | Royal | Nouvelles

Kate est “tout au sujet du devoir et de la famille”, selon la commentatrice Sarah Vine. Cette dédicace, a-t-elle déclaré, lui rappelle le prince Philip, qui a consacré sa vie au service de la Couronne et de la reine.

Apparaissant sur Palace Confidential de Mail +, Mme Vine a déclaré: «Il y a des échos de Philip dans Kate.

“Elle est là pour le long match, elle ne s’attend à aucune récompense immédiate.”

Après avoir noté que Kate avait officiellement rejoint la famille royale il y a 10 ans, Mme Vine a ajouté: «Elle a très lentement mais sûrement construit sa réputation – pas seulement avec la famille, je pense, mais aussi avec le public.

“Et elle est tout au sujet du devoir et de la famille et essaie de faire ce qu’il y a de mieux pour tout le monde.”

Kate s’est mariée avec le prince William le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster.

Le couple, qui s’est rencontré pour la première fois à l’Université St Andrews en 2001 et est resté ami pendant des mois avant de commencer à sortir, a grandi dans leurs rôles de futurs prince et princesse de Galles et, finalement, de roi et de reine consort, au cours de la décennie.

Le duc et la duchesse ont commencé leur vie en tant que couple marié loin des yeux du public, le prince William servant d’abord dans les forces de recherche et de sauvetage de la RAF, puis en tant que pilote d’ambulance d’hélicoptère.

Cependant, ils ont progressivement assumé plus de patronages et des rôles de plus en plus importants au sein de la famille royale, devenant des membres actifs essentiels du cabinet.

Mme Vine a commenté le rôle croissant de la duchesse au sein de la famille royale en disant que Kate est “tout à propos de montrer et de ne pas dire”.

Elle a ajouté: “Elle a vraiment fait le travail et je pense que cela commence vraiment à porter ses fruits maintenant.”

Mme Vine pense également que Kate a réussi à trouver un équilibre entre son image publique en tant que duchesse de Cambridge et sa vie privée en tant que mère de trois enfants et épouse.

Kate a été vivement félicitée pendant la période de deuil royal qui s’est terminée vendredi pour avoir aidé le prince William et le prince Harry à briser la glace lors de leur première rencontre en personne en plus de 13 mois.

Alors que le prince William discutait avec le doyen de Windsor, la duchesse a été vue en train de parler à son beau-frère à l’extérieur de la chapelle St George après les funérailles du prince Philip.

Elle a ensuite entamé la conversation avec son mari, avant de les laisser tranquillement se parler.

L’expert royal Camilla Tominey a commenté la décision de Kate dans le Daily Telegraph en écrivant: “Après avoir regardé à plusieurs reprises son beau-frère, assis en face, pendant le service de 50 minutes pendant que William et Harry enterraient la tête dans leurs ordres de service, le une femme autrefois cruellement surnommée «Waity Katie» a montré à quel point elle partage ce que le prince Philip a décrit comme «l’abondance de tolérance» de la reine. »

Selon le rédacteur royal du Mirror, Russell Myers, le rôle de Kate en tant que «membre principal» du cabinet a été «cimenté» lors des funérailles du prince Philip.

L’importance accrue de Kate au sein de la famille a également été soulignée par une source royale.

Ils ont dit au Mirror: «Dans les coulisses, elle est la colle qui en retient beaucoup.

«Elle n’est pas du genre dramatique, mais plus encore de l’auditeur qui proposera un plan d’action.

«Peut-être qu’elle sera la force unificatrice des frères pour guérir leur division.

“Elle ne voudrait pas que les choses continuent comme elles sont, malgré les choses qui ont été dites.”

Parlant de la famille Middleton très soudée, la source a ajouté: «Kate a toujours entretenu une relation aussi fabuleuse avec sa propre famille.

«Elle parle à ses parents, à son frère et à sa sœur tout le temps, c’est donc une seconde nature.

«Et elle ne voit pas pourquoi William et ses enfants ne devraient pas avoir ça aussi.