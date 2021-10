Kate Middleton fait face à la règle de la famille royale pour George, Charlotte et Louis à mi-parcours | Royale | Nouvelles

Une tradition séculaire remontant à la reine Victoria impose des restrictions au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis. Tout projet d’Halloween effrayant pour les jeunes membres de la famille royale devra donc se dérouler à huis clos plutôt qu’en public.

La reine Victoria a établi un code de conduite strict selon lequel la famille royale doit constamment « maintenir une classe et une sophistication totales ».

Cela signifie que la famille royale devrait avoir «un respect total d’elle-même et un bon comportement devant le grand public», ce qui inclut de ne pas s’habiller pour Halloween.

Cependant, ce code historique n’a pas empêché certains membres de la famille royale britannique de se déguiser de temps en temps.

La reine Elizabeth portait un costume ou deux à son époque, y compris lorsqu’elle s’habillait pour une représentation de Cendrillon au château de Windsor en 1941.

Cependant, la reine a abandonné les costumes après avoir été couronnée en 1952.

Le prince Harry a également tristement assisté à une soirée costumée à Londres vêtu d’un uniforme nazi en 2005.

Le duc de Sussex a reçu une énorme réaction de la part des députés et des groupes juifs du monde entier à la suite de cette décision.

L’ancien chef conservateur Michael Howard a demandé au prince de s’excuser en personne plutôt que dans une déclaration publiée en son nom par Clarence House à l’époque.

La princesse Beatrice s’est également habillée spécifiquement pour Halloween en 2018 et a enfilé une tenue de licorne lors d’une soirée costumée au Annabel’s Club à Soho, à Londres.

D’ACCORD! L’experte du protocole royal du magazine, Christina Reeves, a déclaré: «Les membres de la famille royale ne célèbrent certainement pas Halloween publiquement, cependant, la mère de Kate, Carole Middleton et sa sœur, Pippa Middleton pourraient bien mettre leurs compétences en matière de planification de fêtes à profit.

« Il est probable [William and Kate would] organiser une fête privée pour George et Charlotte à huis clos.

« Qu’il s’agisse de préparer une tarte à la citrouille ou une soupe rapide, je suis sûr qu’ils ne le laisseront pas passer inaperçu. »