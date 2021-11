Kate Middleton fait figure de solennelle alors qu’elle rend hommage aux morts le dimanche du Souvenir | Royale | Nouvelles

Le prince Charles et le prince William déposent des couronnes au cénotaphe

Kate a semblé profondément émue lors du service national du souvenir d’aujourd’hui. La duchesse de Cambridge a été filmée les yeux fermés et les lèvres serrées alors qu’elle se tenait fièrement sur l’un des balcons du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.

La duchesse de Cambridge est sortie du palais de Kensington ce matin dans une élégante veste noire de style militaire avec des revers d’épaule rouges et un col blanc à col haut.

Au cours des commémorations, Kate a rejoint d’autres membres de la famille royale, des représentants du gouvernement et des membres des forces armées dans un silence respectueux de deux minutes.

Conformément à l’ordre hiérarchique royal, Kate aurait dû se tenir à côté de la reine et de Camilla, duchesse de Cornouailles.

Cependant, la duchesse a occupé le devant de la scène sur le balcon, se tenant entre Camilla et Sophie, comtesse de Wessex, alors que Sa Majesté se retirait de cet événement solennel.

Kate est apparue fermée aux larmes lors du service national du souvenir (Image: MAX MUMBY)

Kate a partagé le balcon avec Camilla et Sophie (Image: GETTY)

Kate a rassemblé ses cheveux en un chignon (Image: GETTY)

Le palais de Buckingham a annoncé plus tôt ce matin que la reine avait subi une blessure au dos et a décidé « avec grand regret » de ne plus se rendre dans le centre de Londres pour les commémorations.

Le palais a déclaré dans un communiqué: « La reine, s’étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu’elle ne pourra pas assister au service du dimanche du Souvenir d’aujourd’hui au cénotaphe.

« Sa Majesté est déçue de manquer le service. »

Kate et Camilla étaient seules sur le balcon l’année dernière et se tenaient à deux mètres l’une de l’autre alors que le dimanche du Souvenir 2020 tombait au milieu du deuxième verrouillage national.

Kate a regardé le prince William déposer une couronne au cénotaphe (Image: GETTY)

Le prince William dépose une couronne (Image: GETTY)

Ensuite, la reine a fait une figure solitaire alors qu’elle se tenait seule sur un balcon en compagnie seulement d’une dame d’honneur.

Au cours du service national du souvenir d’aujourd’hui, Kate a regardé avec fierté son mari, le prince William, déposer une couronne de coquelicots rouges au pied du cénotaphe.

L’apparition de Kate aujourd’hui intervient après quelques semaines chargées pour le duc et la duchesse de Cambridge.

En octobre, le rendez-vous le plus important de Kate et William était la toute première cérémonie de remise du prix Earthshot.

Kate et Camilla parlant alors qu’elles se tenaient devant le cénotaphe (Image: GETTY)

Le prince Charles a déposé une couronne au nom de la reine (Image: GETTY)

Camilla, Kate et Sophie chantant l’hymne national (Image : GETTY)

Cette initiative a été lancée par William en octobre 2020 et attribuera au cours de la prochaine décennie un total de 50 millions de livres sterling à ceux qui présentent des solutions viables aux cinq problèmes les plus urgents auxquels l’environnement est confronté.

Plus tôt ce mois-ci, Kate et William ont mené, aux côtés du prince Charles et de Camilla, une offensive de charme lors de la COP26, le sommet sur le changement climatique qui s’est tenu à Glasgow.

De plus, la semaine dernière, le duc de Cambridge est revenu pour soutenir la reine alors qu’il dirigeait une cérémonie d’investiture au château de Windsor.

Parmi les personnes à l’honneur, il y avait le champion de football Marcus Rashford pour son combat contre la pauvreté alimentaire des enfants.

L’arbre généalogique de la famille royale (Image: EXPRESS)

Samedi, ils ont rejoint d’autres membres de la famille royale travaillant à temps plein au Royal Albert Hall pour le festival annuel du souvenir.

La reine n’était pas présente, comme annoncé précédemment par le palais de Buckingham, en raison des conseils de ses médecins pour se reposer.

L’expert royal Katie Nicholl a récemment noté que les Cambridges avaient fait preuve d' »unité au cœur de la famille royale » lors de leurs récents engagements avec Charles et Camilla.

L’expert a dit OK ! magazine la semaine dernière : « Cette unité se produit à un moment où il y a eu beaucoup de discorde et de fragmentation, et pour vraiment montrer le plus haut niveau de la famille royale qui travaille.

Les membres de la famille royale et les fonctionnaires se sont réunis au cénotaphe aujourd’hui (Image: REUTERS)

« Ce que vous voyez dans ce fabuleux quatre, c’est l’avenir de la House Of Windsor, dans une image très claire et délibérée. »

L’expert a déclaré que les soi-disant Fab Four royaux « sortaient en force pour soutenir la reine ».

Elle a également déclaré: « C’est l’avenir, la succession – nous aurons le roi Charles et la reine Camilla, plus probablement qu’autrement, puis le roi Guillaume et la reine Catherine.

« Ils présentent donc l’unité, la succession et beaucoup d’optimisme et de positivité pour l’avenir de la famille royale. »

