Kate Middleton fait monter Meghan Markle alors qu’elle «révolutionne le jeu» avec Kensington Royal | Royal | Nouvelles

L’approche de Kate quant à la façon dont elle interagit avec les fans a été décrite comme “discrètement radicale” pour assurer la longévité de la monarchie. L’expert royal Daniela Elser a affirmé que le compte Instagram du duc et de la duchesse de Cambridge, Kensington Royal, qui compte 12,5 millions d’abonnés, a “changé le jeu des médias sociaux”. L’écrivaine néo-zélandaise a réfléchi à un certain nombre de messages récents, qui, selon elle, montrent que les Cambridges prennent le contrôle de leur récit.

Le commentateur royal répondait à une image publiée par Kate et William ce week-end pour marquer l’Anzac Day, une journée nationale du souvenir en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Elle a déclaré: “ Pour marquer l’Anzac Day, William et sa femme Kate, la duchesse de Cambridge, les comptes de médias sociaux du palais de Kensington ont partagé une vidéo vraiment délicieuse montrant le prince, avec sa tête chauve bien exposée, écrivant des lettres aux hauts-commissaires australiens et kiwis avant un Un flunkie invisible a traversé Londres pour livrer les missives avec des biscuits Anzac faits maison. “

L’expert a poursuivi en affirmant que l’image était “une preuve incontestable” que la duchesse de Cambridge “cloue le jeu des médias sociaux”.

Ecrivant pour news.com.au, elle a déclaré: «C’était la preuve incontestable de quelque chose qui est devenu de plus en plus apparent ces derniers temps: Kate cloue simplement le jeu des médias sociaux en ce moment.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle et le prince Harry ont une “ pilule amère ” à avaler

“Vous voyez, alors que les nouvelles royales de l’année dernière ont été presque entièrement consommées par le mélodrame en cours du Sussex, toutes les larmes de la télévision, les bouffées, les postures et les accords commerciaux époustouflants, quelque chose de très intéressant s’est passé au Royaume-Uni.

“Autrement dit, alors que les yeux du monde étaient, dans l’ensemble, collés au spectacle Harry et Meghan, Kate a révolutionné le jeu royal des médias sociaux.”

Mme Elser a cité un message partagé par Kensington Royal à Pâques à titre d’exemple.

Elle a déclaré: “Par exemple, leur poste de Pâques. Plutôt que de partager une jolie photo de jonquilles ou quelque chose de pastoral comme un agneau ludique, le compte Kensington Royal présentait à la place une vidéo maison montrant un œuf en chocolat écrasé avec un rouleau à pâtisserie à l’envers. . Effronté.”

Elle a également évoqué les photos de la couvée de Cambridge prises par Kate, qui est une photographe amateur passionnée, comme exemples de la “transformation des médias sociaux” du duc et de la duchesse de Cambridge, suggérant que cela serait essentiel pour cimenter l’avenir de la Couronne.

Elle a déclaré: «La transformation des médias sociaux de William et Kate est emblématique d’un changement intellectuel beaucoup plus important dans leur voyage vers le trône.

«Fondamentalement, ce sont eux qui se positionnent pour gouverner – et gouverner d’une manière qui changera la Couronne pour toujours.

«En substance, ce à quoi nous assistons via les comptes de médias sociaux des Cambridges est une reconnaissance du fait que pour que la monarchie survive, elle nécessitera un nouveau modus operandi royal fondé sur une humanité commune.

“Autrement dit, impérieux et énigmatique est sorti; ouverture et réalité sont dedans.”

Elle a ajouté: «L’un des changements les plus marqués en termes de présence sur les réseaux sociaux de KensingtonRoyal est l’injection d’humour, de personnalité et même parfois d’un ton ironique.

«Tout cela contraste fortement avec Harry et Meghan qui ont perdu leur compte Instagram à succès @SussexRoyal lorsqu’ils ont quitté la vie officielle du palais l’année dernière et n’ont par la suite fait ses débuts d’aucune sorte de présence sur les réseaux sociaux.

Cela intervient alors que la commentatrice et auteure royale Petronella Wyatt a lancé une attaque cinglante contre le duc et la duchesse de Sussex à la suite de déclarations accablantes faites dans une interview diffusée aux États-Unis en mars.

L’expert a affirmé que Kate et William avaient réfuté l’affirmation du prince Harry selon laquelle servir dans la famille royale était comme être “piégé” dans une institution.

NE MANQUEZ PAS

Le prince Harry a averti que “ les actions ont des conséquences ” [INSIGHT]

Meghan et Harry une “ terrible combinaison ” pour l’avenir de la famille royale [OPINION]

Le prince Harry accusé de six snobs lors de sa visite au Royaume-Uni [LIVE UPDATES]

Elle a également suggéré que le succès et la popularité du duc et de la duchesse de Cambridge étaient difficiles à accepter pour les Sussex.

Elle a dit: «Il y a eu des sceptiques et des opposants, dans les collines verdoyantes de Montecito, en Californie, avec ses 50 nuances de vert avec envie.

“C’est l’histoire de deux couples – et pour le duc et la duchesse de Sussex, le triomphe de William et Kate est une pilule amère.”

Commentant le contrecoup de la désormais tristement célèbre Oprah Winfrey, elle a ajouté: “Lancez toutes les insultes que vous aimez à William et Kate, mais elles en ressortent toujours aussi douces que les roses anglaises.”

Kate, 39 ans, et William, 38 ans, ont été brièvement unis avec le prince Harry, 36 ans, pour la sombre occasion des funérailles du prince Philip au début du mois.

La duchesse de Sussex, 39 ans, n’a pas pu assister à l’événement réduit en raison d’être fortement enceinte de son deuxième enfant, une fille.

Le prince Harry est maintenant de retour aux États-Unis avec sa femme et devrait retourner au Royaume-Uni en juillet pour le dévoilement d’une statue de sa défunte mère Diana, princesse de Galles.