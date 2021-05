Kate Middleton fait taire les critiques «ennuyeuses» alors que la duchesse «sous-estimée» s’épanouit | Royal | Nouvelles

La commentatrice royale Katie Nicholl a réfléchi sur Kate, duchesse de Cambridge, le temps passé dans la famille royale. Tout en parlant des 60 minutes de l’Australie avec l’animateur Tom Steinfort, l’expert royal a déclaré que Kate avait été critiquée pour avoir été “ennuyeuse” dans ses premières années au sein du cabinet. Mme Nicholl a fait valoir que la duchesse attendait simplement son heure et apprenait quel serait son rôle dans la monarchie.

Elle a ajouté que la critique d’être ennuyeuse a conduit les gens à sous-estimer la capacité de la duchesse à apporter une perspective moderne et fraîche à la famille royale.

Mme Nicholl a déclaré: “Pour quelqu’un qui n’est pas né royal, elle fait incroyablement bien royal.

“Elle est impeccable, elle ne se trompe pas.”

M. Steinfort a répondu: “Une grande partie du commentaire autour de Kate est qu’elle est digne et correcte.

À NE PAS MANQUER: le prince Harry ridiculisé pour les premiers mots d’Archie revendique “ Bonkers! ”

“N’y a-t-il pas une ligne fine entre être aussi conservateur et être presque ennuyeux?”

L’expert royal a admis que la perception autour de Kate avait évolué au fil des années.

Elle a dit: “Je pense qu’il y avait un sentiment dans ces années.

«Certaines personnes pensaient qu’elle était peut-être un peu ennuyeuse, je pense que dans une certaine mesure oui.

«Kate a joué la carte de la sécurité et cela lui a valu des critiques.

«Hilary Mantel l’a une fois décrite comme un mannequin, qu’elle n’avait pas sa propre opinion sur le fait qu’elle faisait partie de la marge.

“Je pense que c’était sous-estimer beaucoup Kate.”

L’expert royal a expliqué comment elle pensait que le rôle de Kate dans la famille royale continuerait d’évoluer.

LIRE LA SUITE:

Elle a dit: “En fait, je pense que Kate a simplement attendu son heure.

«Maintenant, avec dix ans de service royal à son actif, nous l’entendons de plus en plus et la voyons davantage.

“La famille royale se rend compte qu’elle a un joueur clé vraiment important ici et qu’elle la place au centre de la scène, alors nous avons vu un changement.”

Mme Nicholl a également ajouté qu’après la mort du duc d’Édimbourg, le prince Philip, Kate peut s’attendre à jouer un rôle plus important dans la monarchie.