Kate Middleton félicitée par Tom Walker pour sa performance « spéciale » en duo – « Dev ses redevances ! » | Royale | Des nouvelles

Kate Middleton, 39 ans, et Tom Walker, 30 ans, ont collaboré pour Royal Carols: Together at Christmas d’ITV, diffusé la veille de Noël. Les Britanniques ont été stupéfaits en regardant la duchesse de Cambridge jouer du piano aux côtés du musicien d’origine écossaise lors de l’événement festif.

« Elle a fait l’effort de remercier tous les musiciens, mais c’est nous qui nous sommes sentis si reconnaissants de faire partie de quelque chose de si spécial. »

M. Walker a également expliqué comment le couple s’était préparé pour l’événement télévisé.

« Nous nous sommes rencontrés pour une répétition au préalable et je lui ai donné un enregistrement du morceau sans la partie piano pour qu’elle puisse s’entraîner.

« Il était évident qu’elle avait pris le temps de le perfectionner.

Lors de l’événement, M. Walker a interprété son single à succès Leave A Light On.

Alors que Kate aurait été nerveuse avant la représentation, les utilisateurs des réseaux sociaux ont félicité la duchesse pour ses talents de pianiste.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Magnifique. Ma mère est en larmes de joie et les 3 générations de notre famille disent que la famille royale est en sécurité entre ses mains. Les parents de Catherine doivent déborder de fierté ! »

Un autre a déclaré: « Un grand merci à Tom Walker et à la duchesse de Cambridge. C’était magnifique. J’ai absolument adoré chaque seconde. »

Un troisième a ajouté: « Quel beau moment. Comme d’habitude, la duchesse de Cambridge était posée, élégante et jouait magnifiquement. J’ai adoré son sourire à la fin! »