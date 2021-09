in

Mila Sneddon, de Falkirk, a subi une chimiothérapie intensive pour la leucémie l’année dernière, alors qu’elle luttait courageusement contre la maladie. En conséquence, le jeune a été contraint de se protéger pendant le pic de la pandémie de coronavirus. Elle a été photographiée en train d’embrasser son père à travers une fenêtre pendant le verrouillage par sa mère, Lynda.

Le père de Mila, Scott, a dû aller travailler et avait peur d’infecter sa fille avec le virus mortel, il a donc été contraint de vivre séparé de sa famille.

La photo, intitulée Shielding Mila, était l’une des 100 images incluses dans le livre de la duchesse de Cambridge, Hold Still: A Portrait of Our Nation en 2020.

Kate, 39 ans, a ensuite parlé à la petite Mila au téléphone, avant de la rencontrer pour prendre le thé à Holyrood en mai de cette année.

Kate portait une robe chemise en soie ME + EM qui présentait un ourlet midi plongeant et des détails plissés, avec des talons beiges et un couvre-visage à fleurs.

Dans une interview avec Lorraine Today après le rendez-vous, Lynda a déclaré: “Ce fut une expérience incroyable et nous avons été très bien pris en charge et des souvenirs que nous chérirons toute une vie.

“C’était une expérience tellement surréaliste, où nous étions assis car leurs invités étaient tout simplement phénoménaux et cela a été très apprécié … après une période difficile.”