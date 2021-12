Kate Middleton fera un sacrifice majeur ce Noël

Kate Middleton était confrontée à une grande décision concernant les prochaines vacances. Selon Express, la duchesse de Cambridge a dû décider si elle voulait célébrer Noël avec la reine Elizabeth et le reste de la famille royale ou avec les Middleton. En fin de compte, Middleton passera Noël à Sandringham avec la reine aux côtés de son mari le prince William et de leurs trois enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

L’expert royal Katie Nicholl a expliqué que le duc et la duchesse de Cambridge ont alterné entre leurs deux familles pour Noël. Un an, ils le passeront avec la famille Middleton dans leur maison de Bucklebury tandis qu’ils fêteront Noël avec la reine l’année suivante. Mais, Middleton fait passer son « devoir » avant « soi » cette année en passant les vacances à Sandringham. Nicholl a expliqué: « Il y a donc un sacrifice de la part de Kate parce que Noël est une très grande chose pour la famille Middleton, mais ils mettent la reine en premier et s’assurent qu’ils sont là la veille de Noël et le jour de Noël à Sandringham. »

Même si Middleton sera avec sa belle-famille pour Noël, elle pourra également voir sa famille. L’expert a ajouté: « Mais c’est probablement très amusant pour les enfants de Cambridge qu’ils fêtent Noël deux fois – une fois avec leur arrière-grand-mère et la famille royale, puis de nouveau avec les Middleton dans leur maison de Bucklebury. » Noël était très différent pour la famille royale en 2020, tout comme pour beaucoup dans le monde. En raison de la pandémie de COVID-19, la reine a annulé le rassemblement annuel de la famille à Sandringham, par PERSONNE.

Depuis que leurs plans ont été modifiés en raison de la pandémie, la famille Cambridge a passé Noël dans sa maison de campagne d’Anmer Hall à Norfolk. Le duc et la duchesse ont publié un message sur les réseaux sociaux pour marquer les vacances, écrivant: « Ce Noël, nos pensées vont à ceux d’entre vous qui passent aujourd’hui seuls, ceux d’entre vous qui pleurent la perte d’un être cher et ceux de vous en première ligne qui rassemblez toujours l’énergie nécessaire pour mettre votre propre vie en veilleuse pour prendre soin du reste d’entre nous. » Ils ont poursuivi, tout en incluant des liens vers une série d’organisations caritatives pour la santé mentale, » Souhaiter un joyeux Noël ne se sent pas bien cette année, alors à la place, nous souhaitons une meilleure 2021. Pour ceux qui luttent aujourd’hui, un soutien est disponible « .