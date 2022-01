Kate Middleton fête ainsi ses 40 ans, selon une source du palais

Kate Middleton a eu 40 ans le 9 janvier, mais ne vous attendez pas à une grande fête digne d’une duchesse.

Une source a récemment déclaré à Closer Weekly que la duchesse de Cambridge « faisait un anniversaire modeste » entourée de ses proches.

Alors que son mari, le prince William, organisait une fête dans un lieu privé avec des invitations à la famille et à de vieux amis de l’université, la source a signalé que les plans avaient été annulés en raison de l’augmentation des cas de coronavirus au Royaume-Uni.

« Elle le dépensera avec les personnes qu’elle aime le plus – sa famille », a ajouté l’initié. « William pense qu’il vaut mieux prévenir que guérir et l’a reporté à une date ultérieure. »

Catherine, duchesse de Cambridge, est l’épouse du prince William, deuxième sur le trône britannique. (Samir Hussein/WireImage)

Pourtant, la source a noté que William, 39 ans, « fait toujours tout son possible pour faire du 40e anniversaire de Kate une occasion mémorable ».

« Il a organisé une escapade romantique hors de la ville en janvier, pour eux deux seulement », a expliqué la source du palais.

Quant à leurs enfants, ils sont déterminés à rendre la journée encore plus spéciale pour leur maman.

« [The children] préparent à leur mère un gros gâteau à l’éponge et à la guimauve multicolore 4-0 avec 40 bougies à souffler, et ils ont fabriqué des cadeaux », a déclaré la source. « Charlotte a passé des heures à faire à sa mère un collier de perles. C’est trop mignon! »

Le prince William, au centre, et Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, réagissent avec le naturaliste David Attenborough, à gauche, avec leurs enfants, le prince George, assis ; La princesse Charlotte, à droite ; et le prince Louis, au premier plan, dans les jardins du palais de Kensington à Londres. (Palais de Kensington via AP)

William a rencontré Middleton à l’Université de St. Andrews. Le couple s’est marié en 2011 à l’abbaye de Westminster lors d’une cérémonie télévisée dans le monde entier. Au fil des ans, William a entrepris de nombreuses activités caritatives, projets et fonctions officielles pour soutenir sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont parents de trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Le couple a célébré son 10e anniversaire de mariage en avril en publiant des photographies et une vidéo de la famille en train de jouer.

En mai, William et Middleton ont lancé leur chaîne YouTube où ils relatent leurs devoirs en tant que membres supérieurs de la famille royale.

En 2020, l’auteur britannique Tom Quinn a déclaré à Fox News que Middleton avait conquis la maison royale.

« Tous ceux à qui j’ai parlé confirment que Kate est une personne très chaleureuse, mais aussi très calme et très gentille », a-t-il déclaré. « Je pense qu’elle est très forte, mais elle est très consciente, très gentille avec les gens qui travaillent pour elle. Plutôt que d’ordonner aux gens de faire des choses, elle leur demande de faire des choses. »

Quinn a déclaré que Middleton avait fourni une vie familiale stable à William, qui a subi la tragédie de la perte de sa mère, la princesse Diana, en 1997. Le prince a admis plus tard que la mort de sa mère alors qu’il n’avait que 15 ans avait eu un impact profond sur sa santé mentale.

Mais Middleton n’a pas toujours été salué par la presse britannique pour être la reine consort idéale. Quinn a souligné qu’au début de la parade nuptiale du couple, les tabloïds ont rapidement mis en évidence son passé de classe moyenne dans leur couverture.

Le père de Middleton est un ancien officier de British Airways et sa mère une ancienne hôtesse de l’air, loin de l’éducation de son mari au palais de Kensington. Au cours de sa relation intermittente avec William, Middleton a reçu le surnom peu flatteur de « Waity Katie », faisant référence à l’idée qu’elle attendait soi-disant que le duc de Cambridge fasse sa proposition.

Sur cette photo fournie par Camera Press et publiée le mercredi 28 avril 2021, se trouvent le prince britannique William et Kate, duchesse de Cambridge, au palais de Kensington à Londres. (Chris Floyd/Camera Press/PA via AP)

« Kate a été une parfaite [companion] parce qu’elle est si calme et stable, et c’est ce dont il a besoin », a déclaré Quinn. « Je ne dis pas qu’elle est en quelque sorte une deuxième mère, mais il y a un élément de cela. Elle est… un rocher. C’est un peu cliché, mais c’est quelqu’un qui n’a tout simplement pas d’histoire partout. Elle est très calme, très rationnelle. Et je pense que c’est pourquoi la famille royale se sent en sécurité. »

« Elle fait aussi quelque chose qui est absolument essentiel pour être heureux tout en étant membre de la famille royale », a-t-il poursuivi. « Quoi que la presse puisse dire à votre sujet, vous ne vous plaignez pas et vous n’expliquez pas. Et Kate est très douée pour ça. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.