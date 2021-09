Kate Middleton impressionne les fans royaux alors que la duchesse en plein air rejoint les cadets de l’Air | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Cambridge s’est rendue dans le Lake District plus tôt dans la journée pour participer à un certain nombre d’activités de plein air avec un groupe de cadets de l’Air. Kate a été visiblement impressionnée alors qu’elle descendait en rappel le long d’une carrière et rejoignait le groupe dans une activité de vélo de montagne, dans l’un de ses premiers engagements depuis ses vacances d’été avec le prince William. En tant que commandant honoraire de l’Air des Royal Air Force Air Cadets, la duchesse s’était rendue en Cumbrie pour marquer la réouverture du Windermere Adventure Training Center des RAF Air Cadets à la suite d’une rénovation de 2 millions de livres sterling.

La duchesse de 39 ans est arrivée habillée pour l’occasion, vêtue d’une doudoune de couleur kaki et d’un jean noir.

Dans une vidéo de Kensington Palace sur leur page Twitter, on peut voir la duchesse de Cambridge plaisanter “Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?”, alors qu’elle rejoint les jeunes cadets de l’Air dans une activité de vélo de montagne.

On la voit plus tard en train de rire en descendant en rappel le long de la carrière de la cathédrale à Little Langdale.

Après avoir atteint le fond, avec plusieurs autres jeunes cadets de l’Air, elle parle chaleureusement de l’expérience, disant que c’était « très cool ».

Dans un tweet accompagnant la vidéo, Kensington Palace a déclaré : « Après avoir rouvert le centre d’entraînement Windermere des cadets de l’Air de la RAF ici dans le Lake District, la duchesse a rejoint un groupe de cadets de l’Air pour tester le terrain extérieur !

“Ces activités de plein air, aux côtés de diverses autres formations, leur permettent de renforcer leur confiance pour les années à venir.”

Le centre de formation de Windermere permettra à des centaines de cadets de tout le Royaume-Uni de visiter le Lake District chaque année et de participer à un certain nombre d’activités de plein air.

En s’adressant aux jeunes cadets, la duchesse de Cambridge leur aurait posé un certain nombre de questions sur l’impact de la pandémie sur leur santé mentale et les avantages de participer à des activités en plein air.

Kate a souhaité rencontrer les deux personnes après avoir appris l’histoire des «enfants de Windermere», et a également parlé à leurs proches pour discuter de la vie qu’ils avaient continué à mener après leur séjour dans le Lake District.

Pendant leur séjour, les 300 enfants qui résidaient sur le domaine de Calgarth ont participé à des activités sportives, des loisirs de plein air et de l’art-thérapie pour les aider à surmonter leur traumatisme.

Après avoir pris quelques semaines de ses fonctions royales pour passer du temps avec le prince Wiliam et leurs trois enfants, Kate est revenue à la vie publique mercredi dernier avec une visite à la RAF Brize Norton.

Au cours de son voyage, elle a rencontré des militaires qui avaient participé à l’évacuation de ressortissants britanniques et de civils afghans de Kaboul après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans.

Elle a entendu parler du bilan émotionnel de l’opération PITTING et a vu les porte-avions qui avaient aidé à évacuer les 15 000 personnes secourues par la Grande-Bretagne.