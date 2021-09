Kate Middleton ‘injustement’ représentée dans le film de Meghan & Harry ‘Snooty and Shallow’ | Royale | Nouvelles

S’adressant au magazine de style de vie américain The List, Kinsey Schofield de ‘To Di For Daily’ a lancé une réprimande cinglante aux producteurs de Harry & Meghan: Escapeing the Palace pour ce qu’elle a qualifié de portrait inhabituel de Kate, la duchesse de Cambridge et ses réalisations en tant que mère et royale. L’expert a affirmé que les producteurs avaient décrit Kate, jouée par l’actrice Laura Mitchell, comme un personnage qui “s’assoit pour se faire faire les ongles”, ce qui, selon Schofield, était franchement inexact.

L’expert a déclaré à The List: “Kate Middleton est assise à se faire faire les ongles lorsqu’elle reçoit un appel accusateur de Meghan.

“Quelle blague! Vous savez que Kate a trois enfants qui grimpent sur elle comme dans une jungle à tout moment!”

Mme Schofield a poursuivi en martelant à quel point il était «si injuste» de la peindre comme un personnage «snooty superficiel» dans une tirade déchaînée contre les producteurs de la série étant donné le rôle de Kate en tant que mère et travaillant Royal.

Elle a expliqué à quel point, contrairement à cette représentation, la duchesse de Cambridge fait un travail caritatif, a des devoirs royaux et est occupée avec ses trois enfants.

Elle a souligné à quel point la duchesse de Cambridge est une mère qui travaille à part entière qui, parallèlement au travail royal, parvient également à abandonner ainsi qu’à récupérer ses enfants à l’école et à faire ses propres courses.

Schofield a ajouté que la duchesse est “très travailleuse et compatissante” avant de marteler “ce n’est pas une représentation juste”.

Mais le contrecoup du rôle de Kate n’est pas la première fois que le film est critiqué pour ses représentations, car une scène particulière a vu les fans des Sussex et de Buckingham Palace unis dans la fureur.

Dans la scène d’ouverture du film, un moment horrible représente Meghan Markle blessée au milieu de l’épave d’une voiture renversée au cours d’une séquence de rêve cauchemardesque dont Harry est témoin pendant qu’il dort.

La scène bizarre montre Harry courant vers le véhicule alors qu’il voit Meghan allongée blessée et s’estompe rapidement.

Cependant, les fans se sont déchaînés contre la scène “collante et grossière” qui présentait de nombreuses similitudes avec le tragique accident de voiture qui a tué la mère du prince William et du prince Harry, Diana, princesse de Galles.

La scène a été qualifiée de «malade et offensante», car les téléspectateurs enragés des deux côtés de la faille royale ne pouvaient pas croire ce que les créateurs du film pensaient avec le scénario.

Le contrecoup survient alors que le film est le troisième d’une trilogie de films américains réalisés pour la télévision sur le départ de Meghan et Harry de la famille royale.

Murray Fraser et Parisa Fitz-Henley ont joué dans le premier film, tandis que Charlie Field et Tiffany Smith ont repris les rôles dans la suite.

Dans le troisième volet, Jordan Dean incarne le prince Harry tandis que Sydney Morton joue le rôle de Meghan, la duchesse de Sussex.

Le film retrace les événements qui ont conduit à la tristement célèbre interview révélatrice d’Oprah Winfrey qui a été diffusée en mars 2021.

Harry et Meghan : S’échapper du palais n’a pas encore de date de sortie au Royaume-Uni.