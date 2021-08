Kate Middleton : la duchesse de Cambridge commet une erreur courante dans la boutique de la rentrée | Royale | Nouvelles

in

Il ne reste qu’une semaine avant que les écoliers de toute l’Angleterre retournent en classe. Au cours des sept prochains jours, les parents britanniques commanderont frénétiquement tous les éléments essentiels, des uniformes scolaires aux kits de papeterie, qui seront nécessaires pour la prochaine année scolaire.

L’un des épisodes les plus difficiles et les plus épuisants de la frénésie de magasinage de la rentrée scolaire est le redoutable voyage pour acheter de nouvelles chaussures d’école.

En 2018, même la duchesse de Cambridge, 39 ans, n’a pas pu éviter un défi partagé par de nombreux parents au Royaume-Uni alors qu’elle faisait les courses de chaussures de l’école Prince George et Princess Charlotte.

Une source a dit Hello! Le voyage de Kate Middleton au magasin de chaussures a commencé du mauvais pied.

La duchesse de Cambridge avait équipé le prince George, aujourd’hui âgé de 8 ans, et la princesse Charlotte, aujourd’hui âgée de 6 ans, de sandales estivales avant leur voyage au grand magasin Peter Jones à Londres.

Comme les deux hommes se sont retrouvés sans chaussettes, ils n’ont apparemment pas pu essayer leurs nouvelles chaussures d’école.

Ainsi, Kate Middleton a dû emprunter des chaussettes au magasin pour que George et Charlotte essaient leurs escarpins de terrain de jeu.

Les deux aînés des Cambridge profitent de leurs dernières semaines de vacances d’été.

George et Charlotte sont actuellement scolarisés à la Thomas’s Battersea Prep School de Londres, qui coûte 19 287 £ par an.

Il est courant que la famille de jeunes Britanniques au sang bleu décide où ils veulent éduquer leurs enfants à l’âge de 8 ans.

Au cours des dernières semaines, Express.co.uk a rapporté que le duc et la duchesse de Cambridge avaient été aperçus en train de récurer des écoles en dehors de la capitale, ce qui suggère que George pourrait être contraint de lever des bâtons et de suivre les traces de son défunt grand -grand-père et grand-père en déménageant dans un pensionnat.

Cependant, lorsqu’ils sont en service de ramassage chez Thomas, William et Kate ne sont pas considérés comme en décalage avec les autres parents.

En fait, un parent a déclaré au Daily Mail: “Personne ne donne vraiment un deuxième coup d’œil à Kate lorsqu’elle quitte l’école.

“Nous avons aussi un mannequin de Victoria’s Secret qui s’occupe de l’école, et les papas s’intéressent beaucoup plus à elle !”