Kate Middleton: la duchesse et William abandonnent la «lèvre supérieure raide» de la reine | Royale | Nouvelles

Bien que le cabinet soit connu pour avoir une “lèvre supérieure raide”, Kate et William souhaitent que leur aîné ait une éducation normale. Une source a révélé que les deux ont une approche plus moderne de la parentalité. Afin de garder leur fils de 8 ans, Kate et William ne le comblent pas de cadeaux alors qu’il fait également son propre lit tous les jours, a affirmé la source.

La communication est également essentielle pour le couple alors qu’ils tentent d’élever leurs enfants comme des “adultes en bonne santé” malgré leur milieu privilégié.

Avec George troisième sur le trône, Kate et William ne veulent pas que leur aîné “grandisse trop vite”.

La source a déclaré à Us Weekly: “Les membres de la famille royale sont réputés pour être” la lèvre supérieure raide “, mais William et Kate ont une approche plus moderne de la parentalité et s’éloignent de cette mentalité.

« Une communication ouverte est essentielle pour eux, mais ils fixent des limites et ont des règles en place. »

George n’est pas non plus appelé par son titre royal alors qu’il était à la Thomas’s School de Battersea.

La source a ajouté : “Kate et William veulent que George ait une vie normale.

“Il ne s’appelle pas Prince George à l’école et s’appelle simplement George, il côtoie les enfants de son âge.

« Kate et William ne le comblent pas de cadeaux coûteux et ne le gâtent pas trop.

La photo a été prise par sa mère près du domaine Queen’s Sandringham dans la maison familiale d’Anmer Hall.

Le choix d’une Land Rover sera également perçu comme un hommage à son défunt arrière-grand-père dont le cercueil a été transporté dans le type de voiture en avril.

George a également partagé un appel Zoom avec son arrière-grand-mère alors qu’il célébrait la journée spéciale.

Le compte Twitter de la reine a également publié un message d’anniversaire spécial à George pour marquer la journée.

Le compte Twitter officiel de la reine a déclaré: “Je souhaite à Prince George un très joyeux 8e anniversaire aujourd’hui!”

Commentant la photo, un expert royal a affirmé que la photo marquait un moment poignant dans la vie du jeune royal.

Écrivant pour news.com.au, Daniel Elser a déclaré : « À première vue, le tir d’aujourd’hui est comparable au parcours tout à fait prévisible : personnel, réconfortant et avec un pincement bucolique approprié.

“Mais ce qui rend cette image si intéressante, ce n’est pas ce qu’elle montre mais ce qu’elle signifie, c’est-à-dire que George a atteint le même âge auquel son père et son oncle le prince Harry ont été emmenés en pensionnat. (Idem le prince Charles.)

“Pour la première fois, la question a soulevé la question controversée de savoir si les Cambridge pourraient décider d’envoyer leur propre fils à l’école maintenant qu’il a atteint ce moment particulier.”