La duchesse de Cambridge a épousé le deuxième héritier du trône, le prince William, en avril 2011. Le mois dernier, le couple a célébré son dixième anniversaire de mariage.

L’auteur royal Ingrid Seward a expliqué que la reine et le prince Philip ont approuvé Kate en tant que future reine consort.

S’adressant à Fox News en novembre, Mme Seward, la reine Elizabeth II, prie probablement Dieu “Merci de nous avoir envoyé Catherine Middleton”.

Mme Seward a ajouté: “Elle est un joyau.”

L’expert royal a ajouté comment la duchesse a été acceptée par le cabinet et a développé un lien étroit avec la reine.

“Je pense que le moment venu, Kate utilisera ce titre et donc des comparaisons seront automatiquement faites avec la princesse Diana.

«Et bien sûr, ce sont de très grosses chaussures à remplir et je pense que c’est pourquoi Kate, si vous voulez, a essayé de renforcer au cours des dernières années son propre engagement individuel envers la couronne.

« Cela signifie ne pas être dans l’ombre de son mari mais faire son propre truc.

“La comparaison du placard pourrait être une sorte de première dame au rôle présidentiel dans la mesure où Kate veut son propre bureau, ses propres conseillers et sa propre voie à suivre en plus de celle d’être en union avec le prince William.”

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants ensemble – le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans.