Kate Middleton: L’aire de jeux Sandringham Estate «inspirée» par la duchesse ouvre aujourd’hui | Royal | Nouvelles

Selon le Daily Mail, des touches de l’immense aire de jeux d’aventure ont été inspirées par le jardin Back to Nature de Kate Middleton lors du dernier Chelsea Flower Show. L’ouverture du nouveau terrain de jeu a été retardée en raison de la mort du prince Philip au début du mois.

L’exposition du jardin de la duchesse de Cambridge au Chelsea Flower Show visait à encourager les enfants et les familles à sortir.

Le jardin de Kate comprenait une balançoire en corde, un refuge pour tipi et une cabane dans les arbres.

Le domaine de Sandringham, qui attire 500 000 visiteurs par an, a terminé le nouveau terrain de jeu d’aventure avec des touches similaires à l’affichage de la duchesse.

Le parc devait ouvrir le lundi de Pâques le 12 avril, mais a été reporté à la suite d’une période de deuil après la mort du duc d’Édimbourg à l’âge de 99 ans le 9 avril.

Le nouveau terrain de jeu spectaculaire en bois a remplacé une aire de jeux plus petite existante.

La première phase de son développement a été achevée et comprend un éventail de cabanes dans les arbres et de passerelles impressionnantes.

Un château d’eau Appleton de huit mètres de haut, inspiré du monument victorien, est la pièce maîtresse de l’aire de jeux.

Le point de repère original a été construit en 1877 pour améliorer la qualité de l’approvisionnement en eau à Sandringham House.

La cabane dans les arbres comprend un toboggan tubulaire de 14 mètres de long, un escalier en colimaçon, des tables de jeux aquatiques et des tubes parlants pour que les enfants puissent en profiter.

Un porte-parole de Sandringham Estate a déclaré: «Le développement en cours d’une nouvelle aire de jeux pour enfants à Sandringham fait partie des travaux d’amélioration du domaine, en vue d’offrir de meilleures installations aux visiteurs, tout en préservant le paysage et l’environnement pour que tous puissent en profiter.»

Les phases ultérieures du développement de Sandringham impliqueront des ajouts au terrain de jeu central, y compris davantage de récréations de points de repère locaux.

Le prince William et Kate ont trois enfants ensemble: le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, qui aura trois ans vendredi.

Les Cambridges passent des vacances dans leur résidence Sandringham Estate, Anmer Hall, ce qui signifie que les enfants royaux pourraient devenir des visiteurs réguliers du nouveau terrain de jeu.

L’année dernière, lors d’une interview sur le podcast «Happy Mum, Happy Baby», Kate a révélé qu’elle était la plus heureuse quand «je suis avec ma famille dehors à la campagne et nous sommes tous sales».

La duchesse a rappelé sa propre expérience de grandir dans la campagne du Berkshire.

Elle a déclaré: «En tant qu’enfants, nous avons passé beaucoup de temps à l’extérieur, et c’est quelque chose qui me passionne vraiment. Je pense que c’est tellement génial pour le bien-être physique et mental et pour jeter les bases.

«C’est un environnement formidable pour passer du temps, construire ces relations de qualité sans les distractions de« je dois cuisiner »et« je dois faire ça ». Et en fait, c’est tellement simple. “

La duchesse a ajouté: «C’est ce dont je voudrais qu’ils se souviennent, ces moments avec moi en tant que mère, mais aussi la famille qui va à la plage, se mouille, remplit nos bottes d’eau, c’est ce que je voudrais qu’ils fassent souviens toi.

«Ce n’est pas un foyer stressant où vous essayez de tout faire sans vraiment réussir à une chose.»