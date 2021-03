Kate Middleton lance un livre photo poignant capturant les hauts et les bas de la vie pandémique | Royal | Nouvelles

Lancé par Kate et la National Portrait Gallery, Hold Still: A Portrait Of Our Nation In 2020, présente des images de travailleurs clés et de personnes isolées de leur famille et de leurs amis, ainsi que des moments de joie. Sa publication fait suite à l’anniversaire du premier verrouillage national du coronavirus le 23 mars et sera disponible en librairie et en ligne à partir du 7 mai.

L’initiative Hold Still a été lancée par la duchesse et la National Portrait Gallery l’année dernière et a invité des personnes de tous âges de partout au Royaume-Uni à soumettre un portrait qu’elles avaient pris lors du premier verrouillage.

Sur plus de 31 000 images soumises, 100 portraits ont été sélectionnés et présentés dans une exposition numérique avant d’être affichés à travers le Royaume-Uni dans les communautés.

Écrivant dans l’introduction, Kate a déclaré que les portraits illustrent une collection « d’histoires poignantes et personnelles » de l’année écoulée.

Elle a déclaré: «Grâce à Hold Still, je voulais utiliser le pouvoir de la photographie pour créer un enregistrement durable de ce que nous vivions tous – pour capturer les histoires d’individus et documenter des moments importants pour les familles et les communautés alors que nous vivions la pandémie.

«Pour moi, le pouvoir des images réside dans les histoires poignantes et personnelles qui se cachent derrière elles.

«J’ai été ravi d’avoir l’occasion de parler à certains des photographes et des gardiens, d’entendre leurs histoires de première main – des moments de joie, d’amour et d’esprit communautaire, à la tristesse profonde, la douleur, l’isolement et la perte.

«Un thème commun de ces conversations était la façon dont le verrouillage nous a rappelé l’importance de la connexion humaine et l’énorme valeur que nous accordons aux relations que nous entretenons avec les gens qui nous entourent.

«Bien que nous soyons physiquement séparés, ces images nous rappellent qu’en tant que familles, communautés et nation, nous avons plus besoin les uns des autres que nous ne l’avions jamais imaginé.

Le directeur de la National Portrait Gallery, le Dr Nicholas Cullinan, a déclaré que les images avaient créé « un portrait unificateur et cathartique de la vie en lock-out ».

Il a déclaré: «La réponse du public à Hold Still, qui a été menée par notre patron, Son Altesse Royale, la duchesse de Cambridge, a été phénoménale.

«Les photographies soumises ont contribué à créer un portrait unificateur et cathartique de la vie en lock-out.

« Hold Still est un récit important de ce moment extraordinaire de notre histoire – exprimé à travers les visages de la nation – et nous espérons qu’il le restera pour les générations à venir. »

Il a déclaré: «La pandémie de coronavirus est une urgence de santé mentale aussi bien qu’une urgence physique.

«Les pertes en vies humaines dévastatrices, l’impact du verrouillage et toute récession à venir signifient qu’il n’y a jamais eu de moment plus crucial pour donner la priorité à notre santé mentale.

« Cette collection inspirante de portraits illustre l’impact de la pandémie dans toute sa complexité, mais aussi comment la créativité, l’art et la connexion humaine peuvent nous aider à trouver un sens à des défis sans précédent. »