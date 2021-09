Kate Middleton l’emporte sur Meghan Markle et le prince Harry en popularité aux États-Unis | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry « auraient dû rester en tant que membres de la famille royale », déclare Wootton

Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale l’année dernière. Le couple a déménagé à Los Angeles avec leur fils Archie et a depuis accueilli une fille, Lilibet Diana.

Cependant, un sondage a révélé que Harry et Meghan étaient à la traîne de Kate en termes de popularité aux États-Unis.

Le sondage YouGov de février a révélé qu’environ 63 % des personnes interrogées aux États-Unis considéraient Kate comme très ou plutôt favorable.

Cependant, seulement 57% ont dit la même chose à propos de Meghan.

Pendant ce temps, le prince William a dépassé son jeune frère, Harry, avec respectivement 66% à 62%.

Kate Middleton, la duchesse de Cambridge (Image : .)

Meghan Markle (Image : .)

La reine était toujours préférée aux Sussex avec 68%, de nombreux Américains la considérant comme “très ou assez favorablement”.

Maintenant, l’expert royal, Daniela Elser, a fait valoir que l’approche rapide de Harry et Meghan dans leur carrière post-palais ne s’était pas “traduite” en soutien aux États-Unis.

Écrivant dans news.com.au, Mme Elser a déclaré: “Les Britanniques étaient lésés par le fait que Harry et Meghan aient semblé aveugler la reine (une accusation qu’ils ont niée) et s’être volatilisés lorsqu’ils n’ont pas obtenu exactement les nouvelles conditions qu’ils pensaient .

“Les Américains, quant à eux, étaient prêts à les accueillir à bras ouverts et des paniers de muffins sans gluten, se délectant de leur culot.”

LIRE LA SUITE: Andrew Neil ravage la couverture de l’actualité britannique par Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle (Image : .)

Elle a écrit plus tard: “Ce qui est si frappant à propos de ces chiffres YouGov, c’est que l’approche franche des Sussex” va vite et casse les choses “pour leur carrière post-palais ne s’est pas traduite par un soutien massif au duo aux États-Unis.

“Cela devrait être préoccupant, étant donné que la popularité est la devise sur laquelle sont construites les relations commerciales très lucratives.”

En juin, un récent sondage a révélé que la popularité de Meghan à travers l’Europe dépassait le prince Charles.

Un scrutin effectué auprès de 6 000 personnes en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne a révélé que Meghan était plus populaire que le prince Charles à 39% et 32% respectivement.

A NE PAS MANQUER

Famille royale : embarrassant ! Meghan et Harry se moquent de leur voyage à New York [INSIGHT]

Meghan et Harry ont dit d’abandonner la « vanité » pour une nouvelle stratégie [REVEAL]

Le prénom préféré de la princesse Beatrice rend hommage à la reine [COMMENT]

Arbre généalogique royal (Image : Express)

Alors que la reine était toujours la favorite en Italie (62%), en France et en Allemagne (toutes deux à 54%), les Espagnols ont montré leur soutien à l’équipe Harry et Meghan qui se sont classées première et deuxième favorites (43% et 39% favorables).

Pour ajouter aux résultats accablants pour Charles, plus de la moitié des personnes interrogées (56 %) préféreraient que le prince William soit le prochain monarque britannique.

Charles – qui sera roi lorsque la reine Elizabeth II démissionnera ou mourra – n’a reçu que 18% des voix.

Depuis qu’ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale, Harry et Meghan ont tous deux fait plusieurs allégations explosives au sujet de la société.

Prince William (Image: .)

Dans l’interview explosive avec Oprah Winfrey en mars, Meghan a affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Depuis lors, Harry a également participé à un podcast et à une série documentaire où il a frappé la famille royale.

En mai, le duc de Sussex est apparu sur le podcast Armchair Expert où il a déclaré qu’il ne voulait pas transmettre la douleur de sa propre expérience à ses propres enfants.

Kate Middleton et Meghan Markle (Image : .)

Harry a déclaré: “Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai connu une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mon parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, en gros.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, en tant que parents, devrions faire tout notre possible pour essayer de dire:” Vous savez quoi, cela m’est arrivé, je vais m’assurer que ce ne soit pas le cas ” ça ne t’arrive pas.'”

Dans une série documentaire, intitulée ” The Me You Can’t See “, Harry a également parlé de ses expériences en matière de santé mentale, affirmant que sa souffrance remonte aux ” mêmes personnes, au même modèle commercial et à la même industrie “.