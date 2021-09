Kate Middleton lève le voile sur la « lutte » pour devenir parent de Prince George | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants ensemble : le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans. Kate a plongé dans la lutte pour devenir parent pour la première fois avec Prince George, citant que “rien ne peut vraiment vous préparer” à l’expérience.

La duchesse de Cambridge a évoqué “l’expérience écrasante” de la maternité, même si un soutien est facilement disponible sous la forme de son mari, le prince William, du personnel royal et de la famille proche.

Malgré son statut royal et l’accès à plus d’aide que la plupart, la duchesse a révélé qu’elle n’était pas à l’abri des luttes universelles de la maternité.

Elle a déclaré : « Tout le monde vit le même combat. Même pour moi, qui a plus de soutien à la maison que la plupart des mères. Rien ne peut vraiment vous préparer à l’expérience pure et bouleversante de ce que signifie devenir mère.”

Le commentaire est venu alors que Kate discutait des premiers jours de la maternité, la qualifiant à la fois de « écrasante » et aussi « si difficile ».

Elle a déclaré: «Vous obtenez beaucoup de soutien avec le bébé en tant que mère, en particulier au début, mais après l’âge d’un an, il disparaît. Après cela, il n’y a pas beaucoup de choses – beaucoup de livres à lire.

La duchesse a déclaré que l’immense sentiment peut vous amener à douter de vous-même, ce qui a un impact “pour de nombreuses mères, moi y compris” et qui “peut parfois conduire à un manque de confiance et à un sentiment d’ignorance”.

Le royal a déjà évoqué la parentalité comme ayant ses “hauts et bas” dans une interview avec la BBC, et beaucoup se sont réchauffés envers Kate en raison de son ouverture d’esprit sur les difficultés qu’ils vivent également avec leurs propres enfants.

La duchesse a également été incroyablement ouverte sur son expérience de la maternité dans le passé avec d’autres membres de la famille royale.

Kate se serait confiée à la reine Elizabeth II sur des difficultés parentales, peu après la naissance du prince George, selon un correspondant royal.

Katie Nicholl a déclaré au documentaire de True Royalty, Kate Middleton: Heir We Go Again: “Kate avait une conversation avec la reine au cours de laquelle elle a confié qu’elle avait découvert qu’elle était seule avec George et qu’elle n’avait pas de nounou à temps plein ni d’infirmière de maternité. , très dur.”

Comme d’autres parents, le couple royal a trouvé que s’adapter à la vie avec un nouveau-né était un changement difficile et bouleversant.

Katie, qui est la rédactrice royale de Vanity Fair, a déclaré: “William et Kate voulaient être des parents actifs, et ils l’ont fait jusqu’en septembre, puis ils ont recruté une nounou.”