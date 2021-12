Kate Middleton montre ses talents de pianiste éblouissants pour un concert de Noël

La duchesse de Cambridge Kate Middleton a ébloui les fans de la famille royale ce week-end de vacances avec une performance surprise lors de la diffusion télévisée britannique de Royal Carols: Together at Christmas, un service de chants rendant hommage aux individus et aux organisations soutenant leurs communautés pendant la pandémie de COVID-19. Montrant ses talents de pianiste lors du concert de vacances vendredi, la duchesse (qui a également dirigé l’événement), a rejoint l’auteur-compositeur-interprète écossais Tom Walker pour une interprétation de « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici » tout en jouant du piano.

C’était un moment que les fans de la famille royale ont été stupéfaits de voir, y compris Walker qui a eu l’occasion de faire un duo avec Middleton pour son morceau. Mieux connu pour son single sur les luttes contre la dépendance, « Leave a Light On », Walker a déclaré que Middleton « avait complètement cloué » sa performance, selon un rapport de PEOPLE. « Sans aucun doute, c’était une expérience unique dans une vie », a déclaré Walker à propos de leur duo à l’abbaye de Westminster, diffusé vendredi soir au Royaume-Uni. piano avec un groupe de musiciens avec qui vous n’avez jamais joué auparavant et enregistre des prises en direct devant la caméra, mais elle a complètement réussi. »

Walker, qui a rencontré Middleton pour la première fois lors d’un événement caritatif en octobre, a ajouté à quel point elle était « adorable, gentille et chaleureuse ». « Elle a pris le temps de remercier tout le monde personnellement pour l’opportunité de jouer ensemble », a-t-il déclaré. « C’était une journée folle pour moi de se pincer, d’être dans une si belle salle à jouer aux côtés de la duchesse avec mon groupe et un quatuor à cordes. Je ne l’oublierai certainement pas de sitôt! »

Enregistré à l’origine le 8 décembre, la programmation de la soirée comprenait également Leona Lewis et Ellie Goulding, qui ont également joué à la réception de mariage de Middleton et du prince William en 2011. La chorale de l’abbaye de Westminster a également interprété une sélection de chants de Noël pour la nuit.

Au cours du service organisé par Middleton, la mère de trois enfants et épouse du prince William, a révélé comment elle souhaitait que l’événement « reconnaît ceux dont les luttes ont peut-être été moins visibles » que d’autres, partageant à quel point tant de personnes ont vécu « sombre » fois. « Nous avons vu tellement de défis, nous avons perdu nos proches. Nous avons vu nos travailleurs de première ligne sous une pression immense. Et, aussi, nous avons été plus émotionnellement et socialement, éloignés et isolés les uns des autres , » elle a dit. « Mais je suppose qu’à travers cette séparation, nous avons également réalisé à quel point nous avons besoin les uns des autres et à quel point les actes de gentillesse et d’amour peuvent vraiment nous apporter réconfort et soulagement en période de détresse. »

Middleton a ensuite expliqué à quel point la musique était une grande partie de sa vie au milieu de la pandémie, lui offrant du réconfort pendant de telles incertitudes. « La musique était si importante pour moi pendant la pandémie que je pense qu’elle l’était aussi pour tant de gens », a-t-elle déclaré. « Mais avant tout, il s’agit de célébrer la bonne volonté, les actes de gentillesse, d’amour, d’empathie et de compassion pour aider les gens à traverser ces moments difficiles. »