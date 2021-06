Kate Middleton « n’aura plus d’enfants » après que la duchesse a fait une « grande annonce » | Royale | Nouvelles

L’honnêteté parentale de Kate Middleton discutée par Murphy

La duchesse de Cambridge, 39 ans, est mère de trois enfants : le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans. Il y a souvent beaucoup de spéculations selon lesquelles elle et le prince William envisagent d’avoir un autre enfant, mais cela a été repoussé cette semaine par un expert royal. Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

M. Myers a taquiné une “grande annonce” des Cambridges avant le lancement du projet historique de Kate, le Royal Foundation Center for Early Childhood.

Parce qu’il était sous embargo au moment de leur podcast le 17 juin, M. Myers n’a pas été autorisé à révéler ce que c’était, mais a promis de grandes nouvelles du palais de Kensington.

Cela a involontairement déclenché une rumeur selon laquelle Kate était enceinte.

Dans leur podcast du 24 juin, Mme Gripper et M. Myers ont noté que cela déclenchait des questions de la part des auditeurs demandant si la duchesse attendait un autre bébé.

M. Myers s’est excusé d’avoir “mis le chat parmi les pigeons” avec son commentaire vague.

Au cours de la discussion, Mme Gripper a déclaré qu’elle pensait que William et Kate avaient « fini » et n’auraient plus d’enfants.

Elle a déclaré: “Je dois dire, tout d’abord, tous les auditeurs qui ont été très sérieusement taquinés par la” grande annonce “qui venait du palais de Kensington …

« Je suis sorti de l’appel et [my husband] Ben a dit : “Elle n’est plus enceinte, n’est-ce pas ?”

«Je me disais, oh mon Dieu, ça ne m’a même pas traversé l’esprit, je n’ai même jamais pensé que certaines personnes penseraient que c’était un bébé.

“Parce que je pense juste qu’ils ont fini, je pense juste qu’ils en ont trois, ils n’en auront plus à moins qu’ils n’aient un petit accident ou une réflexion après coup, où ils pensent” oh peut-être que nous recommencerons “.

“Mais j’ai juste l’impression qu’ils sont en quelque sorte terminés, complets.”

M. Myers a déclaré qu’il craignait d’avoir commencé à spéculer après avoir reçu des messages lui demandant si la duchesse était enceinte.

Il a également déclaré avoir été cité dans un article et a reconnu que c’était “probablement juste” compte tenu de ce qu’il avait réellement dit.

M. Myers avait dit aux auditeurs de garder les yeux ouverts pour une annonce sur les chaînes de médias sociaux de Kensington Palace, où les fans royaux auraient trouvé une annonce de bébé s’il y en avait une.

Le rédacteur en chef royal a déclaré: “Certaines personnes m’ont envoyé un message en disant:” Oh mon Dieu, est-elle enceinte? et j’ai pensé oh mon seigneur, qu’ai-je fait, j’ai mis le chat parmi les pigeons.

« Et puis quelqu’un a cité ce que j’avais dit sur le podcast ‒ je pensais que c’était probablement juste mais j’ai dit que c’était une grande annonce à venir, je vous renvoie aux pages des médias sociaux.

Kate Middleton a « imité son éducation » avec ses enfants

« Eh bien, je suppose que c’est comme ça que les choses se passent ces jours-ci, n’est-ce pas, vous n’avez rien annoncé à moins de le mettre sur vos réseaux sociaux.

“Désolé si j’ai donné à quelqu’un de légères palpitations cardiaques au cours de l’annonce.”

Au lieu que l’annonce soit un bébé royal, Kate a annoncé son Royal Foundation Center for Early Childhood, qui est l’aboutissement de tout le travail qu’elle a accompli dans le domaine du développement de la petite enfance au cours de la dernière décennie.

Le projet rassemble des parents, des enseignants, des universitaires, des organisations caritatives et d’autres parties prenantes pour évaluer les problèmes qui affectent le développement précoce des enfants et pour aider à améliorer la vie des enfants à travers le pays.

M. Myers a déclaré qu’il pensait que c’était un “lancement réussi”, tandis que Mme Gripper a déclaré qu’elle pensait que la nouvelle était “meilleure qu’un bébé royal” car elle a le potentiel d’aider de nombreux enfants.

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.