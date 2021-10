Kate Middleton «n’avait pas l’énergie» pour créer des liens avec Meghan Markle avant le mariage, selon le livre | Royale | Nouvelles

in

De nouveaux chapitres du livre “Meghan: A Hollywood Princess” d’Andrew Morton devraient sortir le 14 octobre. Il y a plusieurs nouvelles affirmations sur ce qui s’est réellement passé derrière les murs du palais, dont une concernant la relation de Kate et Meghan. Kate a reçu un diagnostic d’hyperemesis gravidarum au cours de ses trois grossesses, une maladie caractérisée par de graves nausées, des vomissements, une perte de poids et une déshydratation.

Il a été annoncé que la duchesse était enceinte de son troisième enfant, le prince Louis, en septembre 2017, deux mois avant que Meghan et Harry n’annoncent leurs fiançailles.

Louis est né le 23 avril 2018, moins d’un mois avant que le duc et la duchesse de Sussex ne se marient dans la chapelle St George de Windsor le 19 mai.

Cela signifiait que, pendant une grande partie des préparatifs du mariage, Kate était enceinte et devait faire face aux nausées matinales.

Dans une version mise à jour du livre de M. Morton, il a affirmé que cela signifiait que les deux femmes avaient peu de temps pour faire connaissance.

Il a écrit : « Kate et Meghan n’étaient ni sœurs ni, comme Fergie et Diana, amies avant de rejoindre la famille royale.

“De plus, pendant la préparation du mariage de Meghan, Kate vivait sa troisième grossesse et se concentrait sur son propre bien-être.

«Elle n’avait pas beaucoup d’énergie pour créer des liens avec son nouveau voisin.

« Lorsqu’elles se sont assises ensemble dans la loge royale pour regarder la finale du simple dames à Wimbledon en juillet 2018, les deux femmes apprenaient encore à se connaître.

Elle a affirmé qu’il ne serait pas juste de la part de Kate d’entrer dans les détails de ce qui s’était exactement passé, mais a dit que sa belle-sœur s’était excusée.

M. Morton a écrit dans les nouveaux chapitres de “Meghan: A Hollywood Princess” qu’il y avait “peu d’opportunités” pour les deux membres de la famille royale de développer une amitié loin des événements publics.

Il a écrit : « C’était une question pratique autant que n’importe quoi.

«Kate a passé les week-ends et les vacances à Anmer Hall, la maison de campagne des Cambridge à Norfolk, tandis que Meghan et Harry étaient à environ trois heures de route, vivant dans une grande propriété isolée et louée sur le domaine de Great Tew dans l’Oxfordshire.

“Le rêve d’Harry de deux familles heureuses unies semblait bien loin.”

Meghan et Harry ont quitté la famille royale l’année dernière et ont déménagé dans la Californie natale de Meghan.

Kate et Meghan ne se sont pas vues depuis que les Sussex ont quitté leurs rôles, tandis que Kate a vu Harry une fois aux funérailles de Philip.

Au moment des funérailles, Meghan était très enceinte et incapable de voyager.

