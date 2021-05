Kate Middleton ne peut retenir ses rires alors qu’elle s’engage à acheter le costume de William Spiderman | Royale | Nouvelles

Kate a contacté par téléphone l’un des finalistes de son concours de photographie Hold Still, Jason Baird. Au cours du premier verrouillage national, M. Baird s’est déguisé en Spider-Man aux côtés de son ami et collègue Andrew Baldock et a utilisé leur heure quotidienne d’exercice en plein air autorisée par le gouvernement à l’époque pour courir autour de Stockport pour remonter le moral des enfants qui ne pouvaient pas aller à l’école et voir leurs amis.

Comme il l’a avoué à la duchesse de Cambridge lors de leur appel, cette initiative a été particulièrement appréciée par les enfants, qui au fil du temps ont commencé à mettre des pancartes devant leurs fenêtres demandant à “Spider-Man” de passer.

M. Baird et M. Baldock, deux instructeurs d’arts martiaux, ont été photographiés en train de courir, de sauter et de poser devant des enfants ravis.

L’année dernière, M. Baird a soumis une photo de son collègue se produisant devant un enfant s’auto-isolant à l’intérieur de sa maison.

La photographie, intitulée “Stockport Spider-Men apportant des sourires aux enfants en lock-out”, a finalement été choisie par un jury et Kate comme l’une des 100 finalistes du concours de photographie.

Après avoir entendu l’impact positif de ces Spider-Men sur la communauté et la popularité qu’ils ont gagnée, Kate a plaisanté en disant qu’elle pourrait essayer d’impliquer le prince William et d’amener le super-héros sur le terrain du palais de Kensington.

Elle a déclaré: “Jason, vous avez manifestement fait preuve d’un énorme dévouement envers votre communauté mais aussi, comme vous le dites, à quel point cela a été contagieux pour d’autres communautés et à quel point beaucoup de gens y ont vraiment aspiré aussi et cela a vraiment résonné avec beaucoup de gens là-bas.

“Donc, vraiment très bien fait, et merci beaucoup pour le partage de votre photo.

“Peut-être que quand je serai à Stockport, je te verrai peut-être dans ton…”

M. Baird a répondu: “Oh certainement, oui, faites-le moi savoir et je mettrai le costume.”

La duchesse a ensuite déclaré: “Je vais voir si cela prend la tendance du palais de Kensington.

“Il faudrait peut-être acheter un costume à William pour aller voir…”

À quoi M. Baird a répondu : « Ce serait incroyable !

En plaisantant, Kate a ajouté: “Malheureusement, je ne suis pas sûre qu’il obtiendra l’autorisation aérienne que vous avez!”

