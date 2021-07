Kate Middleton « n’est pas l’héritière de Diana », car le trait « impeccable » de la duchesse la distingue | Royale | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge a été félicitée à plusieurs reprises pour ne pas s’être trompée dans sa carrière de dix ans en tant que membre de la famille royale. Sa capacité à être une représentante “impeccable” de la famille royale a incité le commentateur de Vanity Fair France, Pierrick Geais, à suggérer que la duchesse n’est pas “l’héritière” naturelle de la défunte princesse Diana malgré des comparaisons antérieures. S’adressant à LCI, M. Geais a déclaré : “Kate Middleton, contrairement à Diana ou Meghan Markle, a toujours été la petite fille modèle.

“Elle voulait apprendre, elle voulait bien faire et maintenant elle est juste parfaite. Elle le voulait, ce poste de duchesse.

“Elle est allée dans cette université pour chercher son prince.

“Mais elle voulait ce travail et maintenant elle est impeccable, jamais un faux pas, elle est la parfaite Altesse Royale et je pense que pour ça, elle n’est pas l’héritière de Diana.”

M. Geais est allé jusqu’à suggérer que la princesse Diana aurait probablement eu un lien plus fort avec la duchesse de Sussex en raison de leurs nombreuses similitudes.

Il a ajouté : “Je ne veux pas faire de fiction, mais si Diana était encore en vie aujourd’hui, je pense qu’elle serait beaucoup plus proche de Meghan Markle.

“Elle a le même tempérament, la même ardeur.”

La duchesse de Cambridge a assumé un nombre croissant de fonctions officielles ces dernières années, à la fois en raison de la croissance de ses trois enfants et de la préparation de la famille royale aux changements auxquels ils seront confrontés une fois que le prince Charles montera sur le trône.

Peu de temps avant que la pandémie ne frappe le Royaume-Uni, Kate a participé à sa première tournée solo au Royaume-Uni pour promouvoir son initiative Five Questions on the Under 5s.

“Elle a cet équilibre de fonctionnaire, mais elle a aussi la touche commune – ou la touche Diana, comme je l’imagine.

“C’est un équilibre difficile, être quelqu’un avec qui les gens peuvent s’identifier mais aussi admirer, mais elle l’a.

“Je pense qu’elle est la protégée de la reine.”

Il a ajouté: “Évidemment, je suis partial. Je suis son oncle.

“Je l’aime beaucoup et je la connais depuis le jour de sa naissance, mais je pense sincèrement que c’est une personne exceptionnelle qui fait un travail brillant, et les événements récents n’ont fait que le souligner.”