Kate Middleton n’était «clairement pas à l’aise» lors de l’annonce de ses fiançailles | Royal | Nouvelles

Kate Middleton fait équipe avec Book Fairies pour une chasse au trésor

La duchesse de Cambridge et le prince William ont célébré leur 10e anniversaire ensemble en tant que couple marié le mois dernier, avec des messages de félicitations envoyés au couple du monde entier. Au cours de la décennie où ils se sont mariés, le couple n’a cessé de se renforcer – et a vu sa propre popularité auprès du public monter en flèche en conséquence. Les Cambridges sont classés deuxième et troisième royals les plus populaires, derrière la reine, selon un sondage YouGov.

Pendant la pandémie, ils ont été des voix clés au sein de l’entreprise, certains rapports suggérant que William était une force motrice pour s’assurer que la famille royale continue à faire des apparitions publiques – mais le fait virtuellement.

Mais au début de leur relation, Kate semblait moins confiante lors de ses propres apparitions publiques, ce qui a été démontré lors de son entretien de fiançailles en 2011, a souligné la commentatrice royale Ashley Pearson.

S’exprimant dans le documentaire d’Amazon Prime Kate Middleton: la classe ouvrière à Windsor, Mme Pearson a expliqué comment la duchesse de Cambridge était une “jeune femme qui n’a vraiment pas été élevée aux yeux du public”, et qui n’était pas un “orateur naturellement doué” .

Elle a poursuivi: “Donc, avec toute l’attention sur elle, et elle est assez timide – cela complique juste les choses et rend les choses très difficiles.

Kate Middleton n’était “ clairement pas à l’aise ” lors de l’annonce de ses fiançailles (Image: GETTY)

Kate Middleton et le prince William lors de leur entretien de fiançailles (Image: YOUTUBE)

«La première fois que nous avons vraiment entendu sa voix, c’était dans l’interview lorsque William et Kate ont annoncé leurs fiançailles, alors qu’elle portait cette robe Issa très célèbre et très copiée.

«William a répondu à quelques reprises aux questions qu’on lui avait posées, ou l’a corrigée, et était évidemment très protectrice envers elle.

“Elle n’était pas à l’aise – très clairement – de parler devant la caméra.”

Au cours de l’interview, Kate a évoqué sa surprise face à la proposition de William, ajoutant: «Je ne m’attendais vraiment pas à tout, je pensais qu’il y avait peut-être pensé mais je ne sais pas.

JUST IN: Le prince Harry accusé d’avoir éclipsé Kate et William dans une nouvelle attaque

Kate Middleton et le prince William partagent une blague (Image: YOUTUBE)

“Ce fut un choc total quand cela est arrivé et je suis très excité.”

William a proposé à Kate lors d’un voyage en octobre au Kenya, le futur monarque cachant la bague de fiançailles saphir et diamant de sa défunte mère, la princesse Diana, dans son sac à dos.

Il était important pour William, a déclaré le duc, d’utiliser la bague de fiançailles de Diana car il voulait garder sa mémoire vivante en impliquant la princesse de Galles dans ce moment spécial.

William a décrit que c’était le «bon moment» pour proposer à Kate, ajoutant: «Nous parlions de mariage depuis un certain temps, donc ce n’était pas une très grosse surprise.

NE MANQUEZ PAS:

Avertissement du prince William: Duke et Kate perdent la bataille contre les Sussex [ANALYSIS]

Le bijou de 1000 £ de Kate Middleton donne un signe de tête personnel aux enfants [INSIGHT]

L’épouse de George Clooney, Amal, a canalisé Kate Middleton le jour du mariage [ANALYSIS]

Kate Middleton portant la bague de fiançailles (Image: GETTY)

«J’avais planifié ça depuis un moment, mais comme tous les gars le savent, il faut une certaine motivation pour que tu partes.

«Je pensais que c’était plutôt sympa, parce que de toute évidence, elle ne sera pas là pour partager le plaisir et l’excitation de tout cela; c’était ma façon de la garder proche de tout.

Alors que le couple s’est temporairement séparé en 2007, interrompant leur relation pendant moins de trois mois, l’affection du couple l’un pour l’autre a toujours été claire lors de leurs apparitions.

Et bien que William coupe souvent une présence charmante et calme dans son rôle public, la correspondante royale Camilla Tominey a noté à quel point il avait un côté fougueux qui était souvent soulagé par Kate.

Le fait de pouvoir se confier les uns aux autres et la volonté de Kate de “ne pas éclipser son mari” ont aidé la duchesse de Cambridge à soutenir William lorsqu’il était frustré, a expliqué Mme Tominey.

Ashley Pearson, apparaissant dans le documentaire (Image: AMAZON PRIME)

Elle a ajouté sur le documentaire: “Je pense qu’il y a une énorme confiance là-bas, pas seulement entre eux, mais leur cercle d’amis – leur soi-disant” cercle de confiance “. Leurs amis les plus proches, qui ne rêveraient jamais de divulguer quoi que ce soit pour les presser, et les protéger vraiment.

«Je pense également que l’un des secrets de la réussite de leur mariage est qu’ils semblent beaucoup plus égaux que, par exemple, Charles et Diana.

“Je pense aussi que Kate a fait très attention de ne pas éclipser son mari. Je pense qu’elle est le yin de son yang, en ce sens qu’il – bien qu’il soit un type équilibré et bas de gamme – peut être enclin à un quelques crises de colère, peut-être.

“Et aime creuser ses talons et connaît son propre esprit. Je pense qu’il peut parfois être assez en colère, et on a l’impression que c’est Kate qui le tire en arrière, et le retient, et dit: ‘Très bien, allons-y. rester calme.'”