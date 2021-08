Kate middleton news: Harry et Meghan accusés d'”omission calculée” sur Kate | Royale | Nouvelles

L’expert royal de News.au, Daniela Elser, a déclaré: “Harry et Meghan ont tourné le dos à l’un des projets les plus personnels de Kate Middleton dans un camouflet au palais.

“Mais là où les choses commencent à devenir un peu collantes, c’est dans la section des ressources pratiques qu’ils ont incluses, à la suite de leur déclaration sur leur site Web qui proposait une sélection d’organisations caritatives à soutenir et des ressources en santé mentale. Sur ce front, leurs suggestions étaient la National Alliance on Mental Illness, la Fondation Loveland et Project Health Minds.

“Très visiblement pas sur la liste ? Vous l’avez repéré, j’en suis sûr. Têtes ensemble.

“Pourquoi oh pourquoi l’organisation de santé mentale très réussie qu’Harry lui-même a aidé à fonder n’a-t-elle pas été cofondée sur la liste?

“À la lumière des événements des temps plus récents, compte tenu des querelles fraternelles, des explosions télévisées de score et des fuites infimes dans les médias, la question est de savoir si la décision de ne pas inclure Heads Together était simplement accidentelle ou plus pointue mouvement?

“S’agissait-il d’une simple conséquence d’avoir une équipe entièrement américaine de fonctionnaires et d’assistants myope concentrés sur tout ce qui concerne les étoiles et les rayures ? Ou une omission plus calculée ?”

