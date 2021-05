Kate Middleton news: La duchesse «ne laissera pas Meghan Markle marcher sur la famille royale» | Royal | Nouvelles

L’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey n’a pas été bien accueillie par la famille royale, en raison du grand nombre d’allégations incendiaires portées contre le cabinet. Au cours de la conversation de deux heures, le duc et la duchesse de Cambridge ont été discutés à plusieurs reprises, Meghan cherchant à rétablir les faits sur son différend avec Kate et Harry, ouvrant des relations avec son frère aîné. Mais Kate est censée «riposter» et est déterminée à ne pas laisser les Sussex affecter sa famille.

Jenny Eclair, comédienne et commentatrice, a pesé sur la soi-disant rivalité entre les deux femmes royales.

Écrivant dans une chronique pour The Independent, elle a déclaré: «Kate, semble-t-il, ne va pas se permettre, William ou ses enfants, de se faire surprendre.

“Elle se défend, d’où le charmant, ‘nous sommes si ordinaires malgré le fait que nous sommes royaux’, les clichés d’anniversaire du troisième anniversaire du prince Louis.”

Mme Eclair fait référence à l’adorable photo du jeune royal, photographié assis sur son vélo rouge et souriant à la caméra.

La photo a été prise par maman Kate quelques instants avant le départ de Louis pour son premier jour à l’école maternelle, à la Willcocks Nursery School de Londres.

Kate et William ont publié un certain nombre de photos de famille d’initiés ces dernières semaines, alors que la famille a célébré un certain nombre de jalons.

Le 23 avril, le couple a célébré son 10e anniversaire de mariage en partageant une vidéo familiale spécialement produite.

Le film de 40 secondes, qui a été produit par Will Warr, un fournisseur de contenu qui a travaillé pour des marques d’entreprise telles que Tesco et Uber Eats, montre la famille s’amusant à la plage, jouant dans le jardin et se blottissant autour d’un feu de camp faisant griller des guimauves sur des bâtons.

Au lieu de cela, elle a suggéré que les fans étaient déçus lorsque le couple a à peine montré un aperçu de leur fils Archie sur une photo pour marquer son deuxième anniversaire le 6 mai.

Le comédien a écrit: “Pendant ce temps, de l’autre côté de l’étang, Meghan et Harry ont raté une opportunité de photo en or en publiant une photo officielle du deuxième anniversaire d’Archie, le dos à la caméra sur une photo légèrement sombre teintée de sépia.

“Je suis désolé, mais pour le moment, quiconque a affaire à la presse pour les Cambridges joue un blinder.”

Meghan et Harry ont téléchargé la photo d’anniversaire d’Archie sur leur site Web Archewell.

Il montrait le tout-petit tenant un énorme tas de ballons remplis d’hélium habillé avec désinvolture avec un jean, des baskets et un pull.

L’image ne montre pas le visage d’Archie.

L’enfant de deux ans devrait devenir un frère aîné dans les mois à venir, car Meghan est actuellement enceinte.

Lors de leur entretien avec Oprah, les Sussex ont révélé le sexe du bébé et ont déclaré qu’ils attendaient une fille.