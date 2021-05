Kate Middleton news: L’adorable imperméable de Dog attire l’attention de la future reine | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge visitaient St Andrews parmi des sympathisants lorsque Kate a repéré un cocker noir. La rencontre fortuite a conduit à une conversation entre un fan royal et la duchesse, qui se penchent pour dire «bonjour» à l’animal.

Elle a complimenté l’imperméable de l’animal et a poursuivi en expliquant qu’elle lui avait rappelé le défunt animal de compagnie de sa famille, Lupo, décédé en novembre.

Des images de la visite montrent la conversation spontanée et la réaction sincère de Kate à la vue du chien.

Dans une vidéo, on peut entendre la duchesse raconter aux fans comment, plus tôt dans la journée, elle et le prince William ont vu «le café ou le bar appelé Lupo’s, et nous avons eu un chien, qui n’est plus avec nous, appelé Lupo.

Mardi, Kate et William se sont rendus à St Andrews, la ville où ils se sont rencontrés pour la première fois il y a 20 ans en tant qu’étudiants.

Le couple royal a mangé au Forgan’s, un restaurant local populaire, où ils ont été «laissés seuls».

S’adressant à PEOPLE Marc, le gérant du restaurant, a déclaré que les autres clients respectaient la vie privée des Cambridges.

Il a dit: «Quand le mot a circulé, une foule s’est rassemblée à l’avant, mais en ce qui concerne l’intérieur, c’était calme pour eux. Les gens les ont laissés seuls.

«Il n’y avait pas de pompe, de circonstance ou de fanfare.»

Mercredi, ils ont rejoint six adolescents pour essayer des courses de yachts terrestres le long de la plage de West Sands à St Andrews lors d’un événement organisé par Fife Young Carers.