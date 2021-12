Kate Middleton nous a surpris en donnant son premier concert de piano de Noël

Ils ont regardé l’émission télévisée 1,52 millions de personnes et sur YouTube, sa présentation était à la mode avec 2,25 millions vues au cours des 24 premières heures suivant leur publication sur des comptes officiels, selon les rapports d’Omid Scoobie, le rédacteur en chef royal d’ABC, de Good Morning America et de Harper’s Bazaar US.

Kate a également partagé la vidéo sur son compte Instagram officiel où elle a obtenu plus de 100 millions de vues. Pour cette occasion très spéciale, Kate a choisi une robe et un manteau rouges avec un nœud et des boutons sur le devant signés Catherine Walker.