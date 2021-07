Kate Middleton « offre une branche d’olivier majeure » à Meghan Markle après la naissance de Lilibet Diana | Royale | Nouvelles

in

Les tensions entre les duchesses se sont apaisées ces dernières semaines, aidées par la naissance de Lili début juin, selon une source. Le couple est désormais en contact plus régulier, et Kate a même “envoyé à Meghan un cadeau pour le bébé”, a affirmé la source.

S’adressant au magazine Us, ils ont déclaré: “Les tensions se sont apaisées entre Meghan et Kate.

“Kate a même envoyé à Meghan un cadeau pour le bébé.

“Ils sont dans un meilleur endroit et échangent des textos depuis la naissance de Lilibet.”

Lili est née le 4 juin dans un hôpital de Santa Barbara.

Elle a été nommée d’après le surnom d’enfance de la reine et de la princesse Diana.

Meghan et Harry ont annoncé son arrivée deux jours après sa naissance avec une déclaration et n’ont pas encore publié de photo de l’enfant.

Parlant de l’arrivée de Lili et de l’impact positif qu’elle a eu sur la relation des duchesses, une autre source a déclaré au magazine Us : “La naissance de Lili a rapproché Kate et Meghan.

“Ils se sont liés d’avoir des filles et ont hâte que tous les cousins ​​se rencontrent.”

Kate a parlé de sa nièce nouveau-née le 11 juin, lors d’une table ronde avec des experts en éducation de l’enfance et la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden.

Interrogée sur le bébé, Kate a déclaré: “Je lui souhaite tout le meilleur.

“J’ai hâte de la rencontrer car je ne l’ai pas encore rencontrée.

“Alors j’espère que ce sera bientôt.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait vu ou par appel vidéo, Kate a simplement répondu “non”.

La relation entre les duchesses aurait pris un coup à la suite de l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, diffusée en mars.

S’adressant à Mme Winfrey, les Sussex ont fait des réclamations dommageables contre la famille royale, ont porté des accusations de négligence et de racisme et ont déclaré qu’ils avaient été chassés du cabinet en raison d’un “manque de compréhension et de soutien”.

Mais ils ont également discuté de leur relation avec quelques membres clés de la famille royale.

Meghan s’est penchée sur l’affirmation, faite pour la première fois à l’automne 2018, elle avait fait pleurer la duchesse de Cambridge lors de la robe de demoiselle d’honneur avant le mariage des Sussex.

La duchesse de Sussex a déclaré qu’en réalité, “l’inverse s’était produit” et que c’était Kate qui l’avait laissée en larmes.

Cependant, a-t-elle ajouté, Kate l’avait avoué plus tard et s’était excusée auprès d’elle.

Un expert royal a affirmé en mars que la duchesse de Cambridge avait été “attristée, déçue et blessée” par les remarques de Meghan.

L’auteur royal Katie Nicholl a dit OK! magazine au lendemain de l’interview : “Derrière des portes closes, elle a été attristée, déçue et blessée.

“D’après ce que j’entends, il existe différentes versions de l’histoire de la demoiselle d’honneur, pas seulement celle dont Meghan a parlé.

“Kate avait l’impression que tout était réglé, donc le revoir était mortifiant.

“Kate n’est pas en mesure de répondre et Meghan et Harry le savent.”

Meghan et Kate se sont vus en personne pour la dernière fois en mars 2020, lors du service du Commonwealth Day.