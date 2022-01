Kate Middleton organisera des célébrations « discrètes » du 40e anniversaire

La duchesse de Cambridge Kate Middleton, qui fête ses 40 ans aujourd’hui (Photo: Backgrid)

Kate Middleton fête ses 40 ans aujourd’hui, et même si cet anniversaire marquant sera sans aucun doute un jour spécial pour elle et sa famille, les célébrations devraient être discrètes.

La duchesse célèbre normalement son anniversaire en privé, passant la journée avec son mari, le prince William et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

L’année dernière, Kate a passé son anniversaire en lock-out et aurait eu droit à du thé par William et leurs enfants.

Elle aurait passé son 38e anniversaire avec des amis proches dans la résidence de campagne de Cambridge, Anmer Hall, à Norfolk.

Contrairement à l’année dernière, la duchesse n’aura pas à passer son 40e en lock-out, mais la journée devrait toujours être une affaire modeste.

Alors qu’un anniversaire marquant comme celui d’avoir 40 ans pourrait pousser certaines personnes à tout mettre en œuvre, un expert royal a déclaré que ce ne serait probablement pas le cas pour Kate.

L’auteur royal Duncan Larcombe a affirmé qu’elle célébrerait le grand jour de sa manière habituelle » discrète « .

Kate passera très probablement son anniversaire avec le prince William et leurs enfants, le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans (Photo: AP)



Apparemment, ce n’est « tout simplement pas le style de Kate » d’organiser une « fête somptueuse » (Photo : duc et duchesse de Cambridge)

« Kate et William ne sont pas du genre à partir pour célébrer seuls et laisser les enfants à la maison », a-t-il déclaré à OK ! Magazine.

M. Larcombe a déclaré que ce n’était « tout simplement pas le style de Kate » d’organiser une « fête somptueuse » et qu’il ne pouvait pas non plus la voir aller dans des « restaurants chics du West End ».

Il a déclaré: « Je pense que la même chose s’appliquera à l’anniversaire de Kate comme à Noël – ce sera discret et il sera entièrement axé sur la famille. »

En août, la belle-soeur de Kate, Meghan Markle, a profité de son 40e anniversaire pour annoncer son projet 40×40.

L’initiative a vu Meghan demander à 40 femmes de consacrer 40 minutes de leur temps pour aider à mentorer une femme qui réintègre le marché du travail après la pandémie.

M. Larcombe a déclaré qu’il serait surpris si Kate utilisait son anniversaire pour annoncer quoi que ce soit.

Il a déclaré: « Il est peu probable qu’elle le fasse parce que, premièrement, ce n’est tout simplement pas sa façon et deuxièmement à cause des comparaisons évidentes avec Meghan et cette terrible poursuite de la surenchère que le palais tient tellement à éviter. »

